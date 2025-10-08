فعلها اللصوص.. "واقعة غريبة" تحرم ديباي من منتخب هولندا

A + A -

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الإثنين، أن لاعب المنتخب ممفيس ديباي تعذر عليه الانضمام إلى معسكر تدريبات "الطواحين"، بعد أن سرق منه جواز سفره.

وأوضح الاتحاد في بيان أن تعرض ديباي، لاعب كورنثيانز البرازيلي، للسرقة، منعه من السفر من البرازيل إلى هولندا، مساء الأحد.

وأوضح الاتحاد أن ديباي، الهداف التاريخي لهولندا، سينضم لاحقا إلى المعسكر التدريبي الذي يجريه المنتخب، تحضيرا لمباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان ديباي قد عاد إلى البرازيل السبت، للمشاركة في المباراة التي جمعت فريقه بميراسول، وانتهت بفوز كورنثيانز بثلاثية نظيفة.

وأعرب المدير الفني لهولندا رونالد كومان عن استيائه من تأخر وصول ديباي، قائلا: "هذا أمر مزعج، أولا لممفيس نفسه، وثانيا لنا".

وأضاف: "نريد أن نبدأ التحضيرات لفترة المباريات الدولية بتشكيلة مكتملة. في الوقت نفسه هذا ظرف قاهر، ونأمل أن يتمكن من السفر والانضمام إلينا في المعسكر في أقرب وقت ممكن".

وسيستأنف منتخب هولندا مباريات تصفيات مونديال 2026، الذي سيقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الخميس، بمباراة ضد مالطا، وبعدها ضد فنلندا الأحد.

ويحتل المنتخب البرتقالي الرتبة الثانية في المجموعة السابعة خلف بولندا، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.