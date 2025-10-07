في المطار.. "هجوم مفاجئ" على نجم منتخب المغرب

A + A -

ذكرت تقارير صحفية، الإثنين، أن الدولي المغربي لاعب فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي نايف أكرد، تعرض لاعتداء في مطار مرسيليا، بينما كان في طريقه للسفر من اجل الالتحاق بتشكيلة "أسود الأطلس".

وأوردت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، أن رجلا اعتدى على المدافع الدولي أثناء انتظاره الطائرة التي ستقله إلى المغرب، للمشاركة مع المنتخب في مباراتين خلال فترة التوقف الدولي.

وأوضح المصدر أن أكرد كان جالسا في صالة الانتظار واقترب منه شخص طالبا رقم هاتفه وصورة "سيلفي"، لكن الرجل، الذي وصفه المصدر بـ"غير المتزن" رفع صوته في وجه اللاعب.

وبعد ثوان حاول الرجل توجيه صفعة لأكرد قبل أن يلوذ بالفرار، لكن الأمن أوقفه وأخضعه للاستجواب.

أما أكرد فكان على عجل من أمره للحاق بالطائرة، ولم يتسن له التقدم بشكوى ضد المعتدي، وفقا للإذاعة.

وانضم أكرد (28 عاما) إلى مرسيليا الصيف الماضي، قادما من وستهام يونايتد الإنجليزي، ولعب مع فريقه الجديد 7 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا.

وسيستضيف المنتخب المغربي، الذي ضمن تأهله لمونديال 2026، نظيره البحريني يوم 9 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وبعدها سيحل منتخب الكونغو ضيفا على المغرب، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، في 14 من الشهر ذاته.