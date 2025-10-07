living cost indicators
تصفيات مونديال 2026: مصر والجزائر لحسم التأهل

يبحث منتخبا مصر والجزائر عن اللحاق بجاريهما المغرب وتونس الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث يكفي كل منهما الفوز على جيبوتي والصومال تواليا في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

ولا تزال 7 مقاعد مباشرة قيد المنافسة قبل الجولتين الأخيرتين المقررتين في الفترة بين 8 و14 أكتوبر الحالي، حيث تأهل منتخبا المغرب وتونس فقط حتى الآن.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق.

 

مصر مرشحة فوق العادة

تبدو مصر مرشحة فوق العادة لبلوغ المونديال للمرة الرابعة في تاريخها بعد 1934 و1990 و2018، عندما تحلّ ضيفة على جيبوتي المتواضعة في مدينة الدار البيضاء المغربية المعتمدة أرضا بيتية لها.

ويتصدر رجال المدرب حسام حسن ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط أمام بوركينا فاسو منافستها الوحيدة على البطاقة المباشرة، فيما تحتل جيبوتي المركز الاخير برصيد نقطة يتيمة.

ويحتاج الفراعنة الذين يخوضون المواجهة في غياب ثلة من لاعبيه المميزين في مقدمتهم جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش، الى الفوز لحسم بطاقة المجموعة.

ويسعى قائد الفراعنة محمد صلاح إلى وضع بداية موسمه المخيبة للآمال مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلفه واستعادة هويته في هز الشباك، بعدما سجل 3 أهداف فقط في 9 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسجل صلاح 29 هدفًا في 38 مباراة في الدوري الموسم الماضي، وحصد جائزة الحذاء الذهبي وقاد فريقه الى لقبه العشرين، معادلا الرقم القياسي لغريمه مانشستر يونايتد.

ويحتفظ صلاح بذكريات جميلة أمام جيبوتي حيث سجل سوبر هاتريك في مواجهتها في الجولة الافتتاحية في القاهرة (6-0) قبل عامين.

لا تختلف حال الجزائر عن مصر عندما تواجه الصومال على ملعب ميلود هدفي في وهران كونها تحتاج الى النقاط الثلاث لحسم بطاقة المجموعة السابعة التي تتصدرها بفارق 4 نقاط أمام مطاردتيها المباشرتين أوغندا وموزامبيق.

 

وستعرف صفوف "محاربي الصحراء" وجوهاً جديدة في تشكيلتها أبرزها حارس مرمى غرناطة الاسباني لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، وظهير هيلاس فيرونا الإيطالي رفيق بلغالي، ومدافع نيس الفرنسي سمير شرقي وظهير باري الإيطالي مهدي دورفال.

 

وقال زيدان بعد وصوله الى معسكر المنتخب "نأمل أن نفوز بالمباراة المقبلة والتي ستكون مهمة بالنسبة لنا من أجل التأهل لكأس العالم، ونأمل أن يكون الشعب الجزائري خلفنا".

 

واستبعد المدرب السويسري للخضر فلاديمير بيتكوفيتش مجموعة من أبرز الأسماء على غرار اسماعيل بناصر وسعيد بن رحمة، مشيراً إلى انه "لا أملك لاعبا لا غنى عنه، لا شك أبدا أنه في حال وجود لاعب أفضل من الموجودين في التشكيل الأساسي الذي نلعب به، فمن المؤكد أنني سأعتمد عليه ولن أعاند نفسي".

Skynews
{{article.title}}
