لوكاكو يكشف سبب تورطه في "شجار".. ويؤكد: أردت "لكم" الرجل

اعترف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي بأنه كاد يدخل في شجار خلال مباراة لفريق ابنه الصغير، بعدما شعر بالإهانة من تعليق أحد أولياء الأمور.

 

وقال لوكاكو في حديث لبودكاست بلجيكي، إن الواقعة حدثت قبل أربعة أشهر خلال بطولة للأطفال بأكاديمية ستاندرد لييغ، مضيفاً: كنت أتابع ابني وأتحدث مع بعض الأصدقاء القدامى، فجاء أحد أولياء الأمور وطلب التقاط صورة، فوافقت وقلت له: لنلتقط صورة سريعاً، لكن لا تخبر أحدًا.

 

وأضاف لاعب نابولي: بعد لحظات، جاء رجل آخر وعلّق عليه بحدة قائلاً: ذا كنت لا تريد التقاط الصور مع الجميع، كان عليك البقاء في المنزل.

وتابع المهاجم البلجيكي: خلعت قبعتي وتوجهت إليه دون تفكير. أردتُ لكمه فعلاً، لكنني تراجعت في اللحظة الأخيرة. أدركت أنني أتصرف مثل أبي، سريع الغضب أيضًا.

 

وأوضح لوكاكو أنه حاول شرح موقفه قائلاً: قلت له إنني لم أرَ ابني يلعب كرة القدم من قبل، وهذه أول مرة أحضر له، فلماذا تقول شيئًا سخيفًا كهذا؟ لقد سئمت من ذلك.

وأكد شهود عيان لصحيفة Sudpresse البلجيكية أن لوكاكو كان غاضبًا بالفعل، لكن الواقعة لم تتطور إلى اشتباك جسدي بعدما تدخل المشرفون لإنهاء الموقف.

العربية
