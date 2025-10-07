living cost indicators
من المدرجات.. مبابي يحتفل بهدف شقيقه في مرمى سان جيرمان

7
OCTOBER
2025
نجا فريق ليل من الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره بتعادل صعب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 1-1، مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة السابعة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث احتفل كيليان مبابي الحاضر في المدرجات بهدف في مرمى فريقه السابق سجله شقيقه إيثان.

بهذا التعادل، يبقى باريس سان جيرمان حامل اللقب في صدارة الترتيب منفرداً برصيد 16 نقطة بعد أول تعادل له في المسابقة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات وخسارة واحدة.

ولكن العملاق الباريسي لم ينجح في الابتعاد بالصدارة عن منافسيه، حيث يتساوى خلفه الثلاثي أولمبيك مرسيليا وستراسبورغ وأولمبيك ليون برصيد 15 نقطة في آخر جولة قبل التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

أما ليل تجاوز خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع من ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين.

لم يحافظ باريس سان جيرمان على تقدمه بهدف ظهيره الأيسر البرتغالي نونو مينديس في الدقيقة 66. وأدرك ليل التعادل بهدف لاعب الوسط الشاب، إيثان مبابي، في الدقيقة 85.

ورفض إيثان مبابي الاحتفال بالهدف تقديرا لمشاعر ناديه القديم باريس سان جيرمان الذي تركه في صيف العام الماضي 2024، ولم يجدد تعاقده.

ولكن إيثان قلد احتفال شقيقه الأكبر، مبابي، نجم ريال مدريد، وهداف الدوري الإسباني هذا الموسم، والذي حضر في المدرجات رفقة أبيه "ويلفريد مبابي" للاحتفال بتعادل ليل أمام ناديه السابق.

 

 

العربية
Copyright tayyar.org 2002 2025.
