"صلاح النائم بعد ضمان الأموال".. انتقادات لاذعة لنجم ليفربول

واجه النجم المصري محمد صلاح، إلى جانب عدد من نجوم ليفربول، موجة انتقادات لاذعة، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر فيه الفريق، في مباراته الأخيرة أمام تشلسي، والمباريات التي سبقتها.

وانتقدت الجماهير محمد صلاح على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي.

ونشر أحد الجماهير ساخرا صورة رجل نائم، وعلق: "هذا حال صلاح بعد ضمانه الأموال الطائلة للعقد الجديد".

وسجل محمد صلاح، هداف البريميرليغ للموسم الفائت، هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 7 مباريات، أحدهما جاء من ركلة جزاء.

كما هاجمت الجماهير النجم الألماني الجديد للفريق، فلوريان فيرتز، الذي كلف النادي قرابة 120 مليون يورو، حيث فشل حتى الآن في مواكبة الصخب الذي رافق انتقاله.

وفشل فيرتز في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة منذ قدومه هذا الموسم.

وتعرض ليفربول لثلاثة هزائم متتالية، آخرها كان بأداء مخيب أمام تشلسي مساء السبت.