دون يامال.. برشلونة يسقط برباعية أمام إشبيلية

وجه نادي أشبيلية ضربة قوية لآمال برشلونة في استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما ألحق به خسارة ثقيلة 4-1 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة.

وأظهر برشلونة أداء باهتا في ملعب "رامون سانشيز بيثخوان"، متأثرا بغياب رافينيا ولامين يامال، ليتلقى أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

وسجل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الأول لأشبيلية من ركلة جزاء في الدقيقة 13، قبل أن يضيف إيزاك روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 36.

ونجح ماركوس راشفورد في تقليص الفارق لبرشلونة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن الفريق الكتالوني فشل في العودة بالنتيجة، بعدما أهدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 76.

 

وعاقب أشبيلية ضيفه في الدقائق الأخيرة، حيث سجل خوسيه كارمونا الهدف الثالث في الدقيقة 90، قبل أن يختتم النيجيري أكور دامز الرباعية في الوقت بدل الضائع.

 

بهذه النتيجة، رفع أشبيلية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، محققا فوزه الأول على أرضه هذا الموسم، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر.

 

وجاءت الهزيمة لتزيد من معاناة برشلونة بعد سقوطه الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ما يثير علامات استفهام حول أداء الفريق في الأسابيع الأخيرة.

Skynews
