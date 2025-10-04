living cost indicators
بعد رد الفيفا.. اليويفا يوضح موقفه من تعليق عضوية إسرائيل

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، أن مسألة طرد إسرائيل من المنافسات الدولية "ليست مطروحة للنقاش"، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتبنى موقف الحياد تجاه إسرائيل.

 

وأوضح تشيفرين في اتصال أجراه مؤخرا مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم موشيه زوآرس، أن موضوع استبعاد المنتخب الإسرائيلي "لم يطرح في أروقة الفيفا أو اليويفا".

 

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "يتعامل مع الملف الإسرائيلي بشكل مختلف عن تعاطيه مع حالة روسيا"، التي تم استبعادها من كافة المنافسات الدولية عقب حرب أوكرانيا، مؤكدا أن "الوضع الحالي لا يستدعي اتخاذ خطوات مماثلة" على حد تعبيره.

 

والخميس، قال الفيفا إن ليس بمقدوره "حل المشكلات الجيوسياسية"، بحسب رئيسه جاني إنفانتينو الذي امتنع عن الاستجابة إلى الدعوات المتزايدة لتعليق عضوية اسرائيل في المنظمة الكروية، في رد غير مباشر على الدعوات المتزايدة لتعليق عضوية إسرائيل من الاتحاد.

 

وفي افتتاح الجلسة المغلقة لمجلس الفيفا، أصر إنفانتينو على أنه "لا يمكن لفيفا حل المشكلات الجيوسياسية، لكن بإمكانه، بل يجب عليه، الترويج لكرة القدم في جميع أنحاء العالم من خلال تسخير قيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية".

 

ولم يأت بيان الفيفا على ذكر إسرائيل أو اتحادها الكروي، رغم تصاعد الضغوط المطالبة باستبعاد منتخبها من تصفيات كأس العالم 2026.

 

والأسبوع الماضي، دعا 3 خبراء مستقلين من الأمم المتحدة كلا من الفيفا واليويفا إلى تعليق عضوية إسرائيل، مشيرين إلى "الإبادة الجماعية" في غزة، ومؤكدين على أن "الهيئات الرياضية يجب ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

 

وضمن سياق متصل، أوضحت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليز كلافينيس، قبل استضافة منتخب إسرائيل ضمن تصفيات كأس العالم في 11 أكتوبر، أنها تعمل "على ضمان فرض عقوبات على إسرائيل".

Skynews
{{article.title}}
