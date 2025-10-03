"معجزة" حارس ليل.. تصدى لـ3 ركلات جزاء في 3 دقائق

A + A -

قدم حارس مرمى ليل الفرنسي باركي أوزير أداء أسطوريا، إذ تصدى لـ3 ركلات جزاء في 3 دقائق على ملعب روما الإيطالي، في مسابقة الدوري الأوروبي، الخميس.

وجاء تألق أوزير في الدقائق الأخيرة، ليقود ليل إلى الفوز 1-صفر على مضيفه روما العريق.

وتقدم الضيوف عبر هدف مبكر من هاكون أرنار هارالدسون.

وفي أول مواجهة رسمية بين الفريقين على الإطلاق، استغل أرنار هارالدسون لاعب ليل خطأ مبكرا من دفاعات روما، ليضع فريقه في المقدمة بعد مرور 6 دقائق.

وحصل فريق "الذئاب" على فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة في الدقيقة 81، بعد لمسة يد من عيسى مندي داخل المنطقة احتسبت ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

لكن أوزير تصدى لركلة الجزاء التي سددها أرتيم دوفبيك، إلا أن الحكم اعتبر أن الحارس تحرك من على خط مرماه، ليقرر إعادة الركلة مجددا.

وفي المرة الثانية تصدى أوزير للتسديدة أيضا، لكن الحكم قال إنه تقدم مرة أخرى إلى الأمام مبكرا، وأعاد الركلة.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، إذ جاءت المحاولة الثالثة من ماتياس سولي، لكن أوزير تصدى لها بشكل لا يصدق، ليضمن فوز ليل.