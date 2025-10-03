living cost indicators
بعد مطالب تعليق العضوية.. الفيفا يرد ببيان "لم يذكر إسرائيل"

3
OCTOBER
2025
دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الخميس، إلى إحلال السلام في غزة، لكنه أكد أن اتحاده "ليس بمقدوره حل المشكلات الجيوسياسية"، في رد غير مباشر على الدعوات المتزايدة لتعليق عضوية إسرائيل من الفيفا.

وقال إنفانتينو خلال افتتاح جلسة مغلقة لمجلس الفيفا، إن "قوة كرة القدم تكمن في توحيد الناس في عالم منقسم"، مشددا على أن دور الاتحاد يتمثل في "الترويج للرياضة وقيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية".

 

ولم يأت بيان الفيفا على ذكر إسرائيل أو اتحادها الكروي، رغم تصاعد الضغوط المطالبة باستبعاد منتخبها من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان 3 خبراء مستقلين من الأمم المتحدة قد دعوا الأسبوع الماضي الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تعليق عضوية إسرائيل، معتبرين أن ما يحدث في غزة يرقى إلى "إبادة جماعية"، ومؤكدين أن الهيئات الرياضية "يجب ألا تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

 

وفي السياق ذاته، قالت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليز كلافينيس، إن على الفيفا واليويفا فرض عقوبات على إسرائيل، مضيفة: "إذا تم حظر روسيا، فيجب حظر إسرائيل أيضا".

 

يذكر أنه بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حظر الاتحادان الدولي والأوروبي بشكل مشترك مشاركة المنتخب والأندية الروسية في جميع المسابقات الدولية، ولا يزال القرار ساريا حتى الآن.

Skynews
