لوكا زيدان ينضم إلى منتخب الجزائر

A + A -

يستعد الحارس لوكا زيدان نجل زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية، رفقة 3 مدافعين جدد آخرين، للانضمام لمنتخب الجزائر الذي يأمل في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، عندما يلتقي مضيفه الصومال بعد أسبوع في وهران غربي الجزائر، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات.

ويلتقي منتخب "الخُضر"، الذي يتصدر المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملاحقين أوغندا وموزمبيق، ضيفه منتخب أوغندا يوم 14 أكتوبر الجاري، بمدينة تيزي أوزو القريبة من العاصمة، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

وكشف المدير الفني للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفتيش، في مؤتمر صحفي الخميس، عن قائمة بأسماء 26 لاعبا استعدادا للمباراتين، من بينهم الحارسان أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر)، وألكسيس قندوز (مولودية الجزائر) من الدوري الجزائري فقط.

وعلاوة عن لوكا زيدان حارس غرناطة الإسباني، وجه بيتكوفيتش الدعوة لأول مرة لكل من رفيق بلغالي مدافع فيلاس هيرونا الإيطالي، وسمير شرقي مدافع باريس إف سي الفرنسي، ومهدي دورفال مدافع باري الإيطالي.

وأعاد بيتكوفيتش إلى القائمة كلا من آدم زرقان لاعب خط وسط سانت جيلواز البلجيكي، وبدر الدين بوعناني مهاجم شوتغارت الألماني، وأمين شياخة مهاجم فيجليه الدنماركي.

وأكد بيتكوفيتش أنه استدعى لوكا زيدان لأنه "يرى أنه يستحق ذلك، وبمقدوره أن يقدم الإضافة"، لافتا إلى أنه كان يتابعه منذ فترة، مشيرا إلى أن "الوقت ليس مناسبا حاليا للحديث عمن سيكون الحارس الأول".

واستطرد: "اللاعبون الجدد تحسنوا مع أنديتهم، ومن المهم أن نتعرف عليهم وهم يعرفون أجواء المنتخب. سبق لي وأن أكدت أن أبواب المنتخب تبقى دائما مفتوحة. اخترت اللاعبين الأكثر جاهزية بالنسبة لي. لا يجب أن ننسى أننا دائما ما كنا نعاني الإصابات".

وأوضح المدرب أنه كان سعيدا بحراس المرمى، وأن "الهدف من انضمام لوكا زيدان و3 لاعبين جدد، هو توسيع الخيارات بناء على نفس نظام التقييم داخل المجموعة".

وفي سياق منفصل، شدد بيتكوفيتش، على ضرورة الفوز على الصومال، لـ"إظهار أحقية المنتخب الجزائري بالتأهل إلى المونديال، وإسعاد الجماهير بتحقيق هذا الهدف بعد 12 سنة من الغياب".