living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لوكا زيدان ينضم إلى منتخب الجزائر

4
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يستعد الحارس لوكا زيدان نجل زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية، رفقة 3 مدافعين جدد آخرين، للانضمام لمنتخب الجزائر الذي يأمل في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، عندما يلتقي مضيفه الصومال بعد أسبوع في وهران غربي الجزائر، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات.

ويلتقي منتخب "الخُضر"، الذي يتصدر المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملاحقين أوغندا وموزمبيق، ضيفه منتخب أوغندا يوم 14 أكتوبر الجاري، بمدينة تيزي أوزو القريبة من العاصمة، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

 

وكشف المدير الفني للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفتيش، في مؤتمر صحفي الخميس، عن قائمة بأسماء 26 لاعبا استعدادا للمباراتين، من بينهم الحارسان أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر)، وألكسيس قندوز (مولودية الجزائر) من الدوري الجزائري فقط.

 

وعلاوة عن لوكا زيدان حارس غرناطة الإسباني، وجه بيتكوفيتش الدعوة لأول مرة لكل من رفيق بلغالي مدافع فيلاس هيرونا الإيطالي، وسمير شرقي مدافع باريس إف سي الفرنسي، ومهدي دورفال مدافع باري الإيطالي.

 

وأعاد بيتكوفيتش إلى القائمة كلا من آدم زرقان لاعب خط وسط سانت جيلواز البلجيكي، وبدر الدين بوعناني مهاجم شوتغارت الألماني، وأمين شياخة مهاجم فيجليه الدنماركي.

 

وأكد بيتكوفيتش أنه استدعى لوكا زيدان لأنه "يرى أنه يستحق ذلك، وبمقدوره أن يقدم الإضافة"، لافتا إلى أنه كان يتابعه منذ فترة، مشيرا إلى أن "الوقت ليس مناسبا حاليا للحديث عمن سيكون الحارس الأول".

 

واستطرد: "اللاعبون الجدد تحسنوا مع أنديتهم، ومن المهم أن نتعرف عليهم وهم يعرفون أجواء المنتخب. سبق لي وأن أكدت أن أبواب المنتخب تبقى دائما مفتوحة. اخترت اللاعبين الأكثر جاهزية بالنسبة لي. لا يجب أن ننسى أننا دائما ما كنا نعاني الإصابات".

 

وأوضح المدرب أنه كان سعيدا بحراس المرمى، وأن "الهدف من انضمام لوكا زيدان و3 لاعبين جدد، هو توسيع الخيارات بناء على نفس نظام التقييم داخل المجموعة".

 

وفي سياق منفصل، شدد بيتكوفيتش، على ضرورة الفوز على الصومال، لـ"إظهار أحقية المنتخب الجزائري بالتأهل إلى المونديال، وإسعاد الجماهير بتحقيق هذا الهدف بعد 12 سنة من الغياب".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout