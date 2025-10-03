مكالمة بيريز ودموع فالفيردي.. ماذا حدث في ريال مدريد؟

A + A -

ذكرت تقارير صحفية، الخميس، أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز تواصل مع لاعب الفريق الإسباني فيديريكو فالفيردي، لحل المشاكل التي واجهها مؤخرا.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن بيريز اتصل بالنجم الأوروغواياني بعد عودة الفريق من كازاخستان، من أجل "طمأنة اللاعب"، وذلك بعد انتشار تقارير صحفية عن رفضه اللعب في مركز الظهير الأيمن.

وأوضح المصدر أن بيريز أكد لفالفيردي أن "إدارة النادي والمدير الفني تشابي ألونسو يثقون فيه ويدعمونه".

وحث رئيس "الميرينغي" فالفيردي ألا يدع ما يقال في الصحافة يؤذيه.

وتأثر فالفيردي باتصال بيريز وذرف بعض الدموع، وشكره على ثقته ودعمه، بحسب ذات المصدر.

وانتهى الحديث بعبارة تعاهد عليها الطرفان: "هذا الموسم سنفوز بالعديد من الألقاب"، وفق "ديفنسا سنترال".

والأربعاء نفى فالفيردي رفضه اللعب في مركز الظهير الأيمن الذي لم يعتد عليه، خلال مباراة فريقه مع كايرات الكازاخي في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية أن لاعب الوسط "رفض الإحماء مع البدلاء قبل المباراة، وعندما طلب منه ذلك خلال اللقاء وقف على خط التماس وذراعه خلف ظهره احتجاجا".

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "قرأت العديد من المقالات التي تتحدث عني بشكل سلبي. أعلم أنني خضت مباريات سيئة وأدرك ذلك. ليس لدي ما أخفيه، وأنا صريح بشأن ذلك".

وأضاف: "أنا حزين للغاية. يمكنك أن تقول الكثير عني لكن لا يمكنك تحت أي ظرف أن تقول إنني أرفض اللعب. بذلت قصارى جهدي وأكثر من أجل هذا النادي. لعبت رغم الكسور والإصابات التي تعرضت لها، ولم أشتك قط أو أطلب راحة".