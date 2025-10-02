أميركا تمنع وفد الاتحاد الإيراني من حضور قرعة كأس العالم

A + A -

أكد أمير مهدي علوي، المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية حظرت دخول الوفد الإيراني لحضور قرعة كأس العالم في البلاد.

ومن بين المتأثرين بالقرار رئيس الاتحاد مهدي تاج، والمدرب أمير جالينوي، وسبعة مسؤولين آخرين.

ويسعى الاتحاد الإيراني لكرة القدم الآن إلى إقناع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بإلغاء القرار.

ويأمل علوي بمساهمة إنفانتينو في رفع الحظر خلال الأسبوعين المقبلين، علما بأن قرعة كأس العالم ستقام في 5 ديسمبر في واشنطن.

وكانت هناك مخاوف بالفعل من أن حظر الدخول الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الإيرانيين قد يهدد مشاركة المنتخب الإيراني، المتأهل بالفعل، في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقًا لخبراء رياضيين، من المرجح ألا يواجه الفريق والجهاز الفني لمنتخب إيران أي مشاكل في هذا الصدد، ولكن بعض مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم والمراسلين الرياضيين والجماهير، سيواجهون مشاكل، لذلك، يأمل الاتحاد الإيراني لكرة القدم إقامة مباريات المنتخب في كندا أو المكسيك على الأقل، وليس في الولايات المتحدة.