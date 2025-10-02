living cost indicators
مولر يتفوق على كروس ويعتلي عرش الكرة الألمانية

أصبح توماس مولر أكثر لاعب كرة قدم ألماني تحقيقا للألقاب في التاريخ، بعدما توج بلقبه الـ35 مع فريق فانكوفر وايتكابس، مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش).

 

وأحرز مولر، الفائز بكأس العالم 2014، هدفا من ركلة جزاء، مسجلا هدفه رقم 300، كما أنه صنع هدف في المباراة التي فاز فيها فانكوفر وايتكابس على فانكوفر إف سي 4 - 1 ليتوج الفريق بلقبه الرابع في بطولة كأس كندا للمرة الرابعة على التوالي والخامسة في تاريخ البطولة.

 

توج مولر بلقبه الـ35

 

بهذا التتويج، يتفوق مولر بلقب واحد على زميله السابق في المنتخب الألماني توني كروس.

 

ورغم هذا الإنجاز الفردي اللافت، أكد مولر أن تركيزه منصب على العمل الجماعي، وقال عقب اللقاء: ما يهمني أكثر هو الفوز ببطولة كندا، وليس عدد الألقاب في مسيرتي. الرقم جميل، لكن في النهاية، ما يمنحني السعادة هو الشعور الجماعي، مع الزملاء والجماهير.

 

وأضاف: إنه شعور رائع أن تفوز وتثبت أنك قادر ليس فقط على حصد البطولات، بل على الصمود أيضا في اللحظات الصعبة. صحيح أننا فزنا بالبطولة أربع مرات متتالية، وأحيانا نواجه فرقا من درجات أدنى، لكن يبقى عليك دائما أن تقوم بواجبك.

 

بهذا الفوز تأهل وايتكابس إلى دوري أبطال الكونكاكاف 2026.

