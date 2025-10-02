living cost indicators
فالفيردي يرد على "تقارير التمرد".. ماذا قال؟

نفى الدولي الأوروغوياني لاعب ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي، رفضه اللعب في مركز الظهير الأيمن الذي لم يعتد عليه، خلال المباراة التي حسمها النادي الملكي بخماسية نظيفة أمام كايرات الكازاخي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وأفادت تقارير نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لاعب خط الوسط رفض الإحماء مع البدلاء قبل المباراة، وعندما طلب منه ذلك خلال اللقاء وقف على خط التماس وذراعاه خلف ظهره احتجاجا.

وافتقد ريال مدريد الثنائي الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد وداني كارفاخال، بسبب الإصابة، بينما اختار المدير الفني تشابي ألونسو الدفع براؤول أسينسيو أساسيا في هذا المركز.

ونفى فالفيردي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير المقبل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مزاعم رفضه اللعب.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "قرأت العديد من المقالات التي تتحدث عني بشكل سلبي. أعلم أنني خضت مباريات سيئة وأدرك ذلك. ليس لديّ ما أخفيه وأنا صريح بشأن ذلك".

وأضاف: "أنا حزين للغاية. يمكنك أن تقول الكثير عني لكن لا يمكنك تحت أي ظرف من الظروف أن تقول إنني أرفض اللعب. بذلت قصارى جهدي وأكثر من أجل هذا النادي. لعبت رغم الكسور والإصابات التي تعرضت لها، ولم أشتكِ قط أو أطلب راحة".

وتابع فالفيردي: "لديّ علاقة جيدة مع المدرب مما يجعلني أشعر بالثقة في قدرتي على إخباره بالمركز الذي أفضله في الملعب، لكنني دائما ما أخبره أنني جاهز للعب في أي مكان وفي جميع المباريات".

واختتم بالقول: "تركت روحي في هذا النادي وسأستمر في ذلك، حتى لو لم يكن ذلك كافيا في بعض الأحيان أو لم ألعب كما أريد. أقسم بفخر أنني لن أستسلم أبدا، وسأقاتل حتى النهاية، وألعب أينما كنت".

 

 

Skynews
