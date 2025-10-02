living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أشبال الأطلس" يسقطون البرازيل ويتأهلون لدور الـ16

2
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما، التي تستضيفها تشيلي، بفضل فوزه المثير على نظيره البرازيلي 2 /1 فجر اليوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وحسم أشبال أسود الأطلس الفوز على البرازيل في الشوط الثاني حيث تقدم عثمان معما بهدف في الدقيقة 60 ثم أضاف ياسر الزبيري الهدف الثاني في الدقيقة 76 وتكفل إياجو تيودورو بتسجيل الهدف الوحيد للسامبا من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

 

وتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما توقف رصيد البرازيل عند نقطة واحدة في الركز الثالث.

 

وندرت الفرص على المرميين في الشوط الأول قبل أن يتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للبرازيل في الشوط الثاني بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) عقب ادعاء لويجي السقوط داخل منطقة الجزاء.

 

وافتتح منتخب شباب المغرب التسجيل في الدقيقة 60 بعد تمريرة متقنة لجسيم ياسين قابلها عثمان معما بتسديدة رائعة في الشباك.

 

وضاعف منتخب المغرب من تقدمه في الدقيقة 76 بعدما اقتنص ياسين الكرة في منتصف الملعب ومرر إلى ياسر الزبيري الذي سدد كرة قوية عرفت طريقها للشباك البرازيلية.

 

وقلص قائد البرازيل إياجو تيودورو الفارق عبر ركلة جزاء متأخرة.

 

للمرة الأولى في تاريخها، تفشل البرازيل في الفوز بأي من أول مباراتين لها في كأس العالم تحت 20 سنة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout