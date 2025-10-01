تشيلسي يفوز على بنفيكا في عودة مورينيو لستامفورد بريدج

A + A -

تعاش المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عودة مخيبة للآمال إلى ملعب ستامفورد بريدج، بعدما خسر فريقه الجديد بنفيكا 0-1 أمام تشيلسي، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 عندما مرر بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي كرة باتجاه أليخاندرو جارناتشو عند القائم البعيد، وحاول ريتشارد ريوس مدافع بنفيكا تشتيتها، لكنه حولها بالخطأ في مرمى فريقه.

ولوح مورينيو، الذي قاد تشيلسي في السابق للتتويج بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترتين تدريبيتين، للجماهير وأرسل لهم قبلة عند هتافهم باسمه، في مشهد مختلف عما كان عليه الحال خلال زياراته السابقة مع مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وأنهى تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جواو بيدرو في الوقت بدل الضائع لحصوله على إنذارين، لكن الفريق بقيادة مدربه إنزو ماريسكا حصد ثلاث نقاط مهمة بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ في الجولة الأولى، وهي الهزيمة الأولى له في دوري الأبطال منذ أكثر من عامين.

وبدأ تشيلسي المباراة بقوة، مستحوذاً على الكرة وصانعا فرصا لنيتو وإنزو فرنانديز، فيما أظهر جارناتشو القادم من مانشستر يونايتد هذا الموسم انطلاقات خطيرة على الجهة اليسرى.

في المقابل، شكل بنفيكا بعض الخطورة عبر محاولات من فريدريك أورسنيس وجورجي سوداكوف، إضافة إلى تسديدة قوية من دودي لوكيباكيو ارتدت من القائم بعد تصدي الحارس.

وشهد الشوط الثاني توقفات عدة بسبب التدخلات العنيفة، حيث أشهر الحكم سبع بطاقات صفراء قبل البطاقة الحمراء في اللحظات الأخيرة.

وتعرض إنزو فرنانديز لسخرية جماهير فريقه السابق بنفيكا أثناء تنفيذه ركلة ركنية أمام المدرجات، فرد عليهم بالتصفيق والابتسامة، ما دفع بعض المشجعين إلى رمي أكواب بلاستيكية باتجاهه، بينما حاول مورينيو تهدئة أنصار فريقه من على خط التماس.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا قبل أقل من أسبوعين عقب خسارة الفريق مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام قره باغ الأذربيجاني، ما أدى إلى إقالة المدرب السابق برونو لاجي.