living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تشيلسي يفوز على بنفيكا في عودة مورينيو لستامفورد بريدج

1
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعاش المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عودة مخيبة للآمال إلى ملعب ستامفورد بريدج، بعدما خسر فريقه الجديد بنفيكا 0-1 أمام تشيلسي، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 عندما مرر بيدرو نيتو، لاعب تشيلسي كرة باتجاه أليخاندرو جارناتشو عند القائم البعيد، وحاول ريتشارد ريوس مدافع بنفيكا تشتيتها، لكنه حولها بالخطأ في مرمى فريقه.

ولوح مورينيو، الذي قاد تشيلسي في السابق للتتويج بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترتين تدريبيتين، للجماهير وأرسل لهم قبلة عند هتافهم باسمه، في مشهد مختلف عما كان عليه الحال خلال زياراته السابقة مع مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

 

وأنهى تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جواو بيدرو في الوقت بدل الضائع لحصوله على إنذارين، لكن الفريق بقيادة مدربه إنزو ماريسكا حصد ثلاث نقاط مهمة بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ في الجولة الأولى، وهي الهزيمة الأولى له في دوري الأبطال منذ أكثر من عامين.

وبدأ تشيلسي المباراة بقوة، مستحوذاً على الكرة وصانعا فرصا لنيتو وإنزو فرنانديز، فيما أظهر جارناتشو القادم من مانشستر يونايتد هذا الموسم انطلاقات خطيرة على الجهة اليسرى.

 

في المقابل، شكل بنفيكا بعض الخطورة عبر محاولات من فريدريك أورسنيس وجورجي سوداكوف، إضافة إلى تسديدة قوية من دودي لوكيباكيو ارتدت من القائم بعد تصدي الحارس.

 

وشهد الشوط الثاني توقفات عدة بسبب التدخلات العنيفة، حيث أشهر الحكم سبع بطاقات صفراء قبل البطاقة الحمراء في اللحظات الأخيرة.

 

وتعرض إنزو فرنانديز لسخرية جماهير فريقه السابق بنفيكا أثناء تنفيذه ركلة ركنية أمام المدرجات، فرد عليهم بالتصفيق والابتسامة، ما دفع بعض المشجعين إلى رمي أكواب بلاستيكية باتجاهه، بينما حاول مورينيو تهدئة أنصار فريقه من على خط التماس.

 

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا قبل أقل من أسبوعين عقب خسارة الفريق مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام قره باغ الأذربيجاني، ما أدى إلى إقالة المدرب السابق برونو لاجي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout