living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الخائن" يحضر قمة برشلونة وباريس سان جرمان.. ولابورتا يعلق

1
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يحضر أسطورة كرة القدم البرتغالي لويس فيغو لاعب برشلونة السابق الذي لقبه مشجعوه بـ"الخائن"، مباراة الفريق الإسباني أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بصفته سفيرا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأثار خبر حضور فيغو للمباراة، التي ستقام في برشلونة غضب جماهيري "البلوغرانا"، التي لا تزال متأثرة بانتقال الجناح الشهير إلى الغريم الإسباني ريال مدريد عام 2000.

 

لكن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا علق على حضور فيغو بالقول: "فيغو عضو في مجلس إدارة اليويفا ونكن له كامل الاحترام".

وتابع: "كان لاعبا في برشلونة ونتذكر الأمسيات والليالي المجيدة التي منحنا إياها، ثم اتخذ قراره (بالرحيل إلى ريال مدريد)، لكن الحياة استمرت وتطورت".

 

وأضاف لابورتا: "فيغو عضو في اليويفا وسيستقبل بالاحترام الذي يستحقه"، وفقا لما نقلته صحيفة"موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

 

وكان مشجعو برشلونة قد لقبوا فيغو بـ"الخائن" بعد انتقاله إلى الفريق الملكي سنة 2000، في واحدة من الصفقات التي هزت كرة القدم الإسبانية.

 

وفي أول عودة له إلى ملعب "كامب نو" كلاعب، استقبل فيغو بصافرات الاستهجان واللافتات المنتقدة، وألقي عليه رأس خنزير إلى أرضية الملعب.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout