"الخائن" يحضر قمة برشلونة وباريس سان جرمان.. ولابورتا يعلق

يحضر أسطورة كرة القدم البرتغالي لويس فيغو لاعب برشلونة السابق الذي لقبه مشجعوه بـ"الخائن"، مباراة الفريق الإسباني أمام باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بصفته سفيرا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأثار خبر حضور فيغو للمباراة، التي ستقام في برشلونة غضب جماهيري "البلوغرانا"، التي لا تزال متأثرة بانتقال الجناح الشهير إلى الغريم الإسباني ريال مدريد عام 2000.

لكن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا علق على حضور فيغو بالقول: "فيغو عضو في مجلس إدارة اليويفا ونكن له كامل الاحترام".

وتابع: "كان لاعبا في برشلونة ونتذكر الأمسيات والليالي المجيدة التي منحنا إياها، ثم اتخذ قراره (بالرحيل إلى ريال مدريد)، لكن الحياة استمرت وتطورت".

وأضاف لابورتا: "فيغو عضو في اليويفا وسيستقبل بالاحترام الذي يستحقه"، وفقا لما نقلته صحيفة"موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان مشجعو برشلونة قد لقبوا فيغو بـ"الخائن" بعد انتقاله إلى الفريق الملكي سنة 2000، في واحدة من الصفقات التي هزت كرة القدم الإسبانية.

وفي أول عودة له إلى ملعب "كامب نو" كلاعب، استقبل فيغو بصافرات الاستهجان واللافتات المنتقدة، وألقي عليه رأس خنزير إلى أرضية الملعب.