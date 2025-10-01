living cost indicators
هالاند: الموت أكبر مخاوفي

1
OCTOBER
2025
كشف مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج إرلينغ هالاند، عن أكبر مخاوفه، معترفا بأنه "يخاف من الموت".

وقال هالاند لشبكة "إن آر كيه" النرويجية في مقابلة نشرت الأربعاء: "في الواقع أشعر بالخوف من الموت لأنني لا أعرف ما سيحدث".

وتجول هذه الأفكار في بال هالاند حول الموت بشكل متكرر وكثيف قبل أن يخلد إلى النوم، حسبما قال المهاجم القوي.

 

وأضاف: "الأمر يجعلني أشعر بالخوف عندما أستلقي وحيدا على السرير قبل النوم وأفكر، ماذا سيحدث يوم وفاتي؟ هل سأذهب إلى الجنة؟ هل سأذهب إلى الجحيم؟ إلى أين سأذهب؟".

سيتي يسحق بيرنلي وهالاند يوسع الفارق في صدارة الهدافين

كما تحدث هالاند أيضا عن تعامله مع رحيل إيفار إيغا، الصديق المقرب للعائلة الذي توفي العام الماضي.

 

وقال: "كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ إنه صعب. من المحزن ألا يكون موجودا هناك بعد الآن. سأفتقده لبقية حياتي".

 

وقدم إيغا نصائح مهمة لهالاند بينما كان على فراش الموت، داعيا إياه للاستمتاع بالحياة.

 

وأضاف: "أخبرني أن أخرج إلى الملعب وأهزم الجميع وأستمتع. أرادني أن أستمتع بحياتي إلى أقصى مدى، حتى بدونه، ومن المهم أن أتذكر ذلك".

Skynews
