الأسطورة شيرر يحذّر: صلاح تغير وفقد ثقته بنفسه

30
SEPTEMBER
2025
يعتقد الأسطورة آلان شيرر نجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا السابق أن محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لم يعد كما كان سابقاً مشيراً إلى أن الجناح المصري فقد ثقته بنفسه خلال الأسابيع الماضية.

وتلقى صلاح، ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ، انتقادات من جماهير الفريق عقب الخسارة أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، إذ كان اللاعب الأقل تقييماً، وذلك وفقاً لموقع "سوفا سكور" المختص بإحصائيات كرة القدم.

وقال شيرر كبير هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ لمدونة "ذا ريست إز فوتبول": لا أعرف ما إذا كان السبب هو لعبه على الطرف الأيمن بعيداً عن المرمى أو غير ذلك، لكن بالتأكيد أن صلاح يبدو فاقداً للثقة، وليس اللاعب الذي عرفناه سابقاً.

وأردف نجم نيوكاسل السابق: أعتقد أن الوضع سيتغير مستقبلاً، لكن على المدرب أرني سلوت وطاقمه الفني إيجاد أفضل طريقة للاستفادة من قدرات صلاح الحقيقية.

وحصل صلاح على المركز الرابع في ترتيب جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم خلف عثمان ديمبلي، ولامين يامال وفيتينيا. لكنه خاض يوم السبت الماضي واحدة من أسوأ مبارياته مع ليفربول، وقالت عنه صحيفة "ليفربول إيكو" بأنه فقد أساسيات كرة القدم في الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس والتي تعرض خلالها ليفربول لأول هزيمة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

العربية
