روني يهاجم أموريم.. "الشياطين بلا روح"

أعرب النجم الإنجليزي السابق واين روني عن عدم ثقته في قدرة المدرب البرتغالي روبن أموريم على تغيير أوضاع مانشستر يونايتد، مؤكدا أن روح النادي "اختفت" من الفريق.

وقال روني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بصراحة، ليس لدي أي ثقة في أن أموريم سيتمكن من قلب الأمور. ما يحدث في مانشستر يونايتد الآن.. هذا ليس النادي الذي نعرفه"، مضيفا أنه يذهب لمباريات الفريق وهو يتوقع الخسارة.

ويعاني مانشستر يونايتد من نتائج متراجعة تحت قيادة أموريم الذي تولى المسؤولية في نوفمبر الماضي، حيث حصد 34 نقطة فقط من 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يحقق حتى الآن انتصارات متتالية، كما ودّع كأس رابطة الأندية على يد فريق غريمسبي.

روني، الهداف التاريخي ليونايتد والفائز بخمسة ألقاب للدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع النادي، شدد على أن الأزمة لا تتعلق بالمدرب وحده، قائلا: "لا أرى لاعبين يقاتلون أو لديهم رغبة في الفوز. بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء هذا القميص، وهذا يؤلمني".

ورغم الانتقادات، تشير تقارير بريطانية إلى أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد لا يزال يمنح أموريم دعمه الكامل، في وقت يواجه فيه النادي واحدة من أصعب فتراته منذ سبعينيات القرن الماضي.