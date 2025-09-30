living cost indicators
مدرب الزمالك يكشف سبب الخسارة أمام الأهلي في الدوري المصري

30
SEPTEMBER
2025
أبدى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، إحباطه بعد الخسارة من الأهلي 1-2، الإثنين، في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "سنحت لنا فرصتان للتسجيل في أول 10 دقائق، وبعد ذلك دخل المنافس اللقاء، ورغم تقدمنا بالهدف الأول تراجعنا بشكل زائد عن الحد".

 

وأضاف: "في الشوط الثاني بدأنا بضغط متأخر، وكانت لدينا فرصة لنجعل النتيجة 2- صفر، لكن بعد الفرصة الضائعة الأهلي تعادل وتقدم، بعد التأخر دفعت بلاعبين في الخط الأمامي آخر 10 دقائق، وأضعنا فرصة عندما اصطدمت الكرة بالعارضة".

 

وأوضح: "فكرنا في التغيير قبل استقبال الهدف الأول، لكن الأداء كان جيدا، وأردت الدفع بالونش واللعب بثلاثي في الدفاع، سيف الجزيري يؤدي بشكل جيد مثل باقي المهاجمين، وقد يتواجد في المباريات المقبلة، عندنا 4 مهاجمين ونقرر قبل كل مباراة من يعتمد عليه الفريق".

 

وتابع فيريرا: "بعد التعادل مع المقاولون فزنا بمباراتين، وبعد الخسارة من دجلة فزنا بمباراتين، حاولنا أن نعود أمام الأهلي لكن التوفيق لم يحالفنا".

 

واختتم تصريحاته قائلا: "واجهنا منافسا قويا بأسلوب هجومي، وسنستعد بجدية للقاء المقبل، نتعلم من كل مباراة ونحاول أن نكون أفضل دائما".

 

 

Skynews
