وليد صلاح الدين: لا تصدقوا الأكاذيب التي تقال عن الأهلي

أبدي وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته بفوز فريقه على الزمالك 2-1، الإثنين، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال وليد صلاح في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت": "حققنا الفوز في ظروف صعبة للغاية في وقت كنا نحتاج خلاله بشدة لهذا الفوز، قدمنا مباراة قوية تليق بسمعة الكرة المصرية وكانت هناك فرص مهدرة كثيرة كان من الممكن أن تنتهي معها المباراة بعدد أكبر من الأهداف".

وهنَّأ صلاح الدين جميع اللاعبين سواء من لعبوا المباراة أو حتى الغائبين بسبب الإصابة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في الفوز، ومضيفًا: "الأهلي أقوى فريق في إفريقيا والجماهير تقف دائمًا خلف الفريق ونثق في دعمها للاعبين والجهاز الفني كعادتها في كل المواقف".

وأكمل: "أقول لجمهور الأهلي لا تصدقوا أي شيء من الأكاذيب التي تقال عن الفريق وبنسبة 90 بالمئة كاذبة".

وذكر: "هناك أخبار كاذبة كانت تقال قبل مباراة القمة عن تواجد زيزو في المعسكر واحتمال مشاركته في اللقاء، ولا أعرف من أين تأتي هذه الأخبار الكاذبة".

وتابع مدير الكرة بالأهلي معلقًا على أداء الفريق في المباراة قائلًا: "خلال أول 10 دقائق لم نكن جيدين ولكن بعد ذلك استحوذنا على الكرة بشكل كامل وتحول اللقاء لصالحنا، حتى بعد تسجيل الزمالك هدفه الأول كنا الأفضل أيضًا ومن سمات الفرق الكبيرة دائمًا أن تعود في النتيجة بعد تأخرها رغم وجود غيابات مؤثرة في صفوفها، هذا الفوز سيمنحنا دفعة قوية وسنعيد ترتيب حساباتنا في الفترة المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة وإسعاد جماهير الأهلي".

وأثنى صلاح الدين على لاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم قدموا جميعًا مباراة كبيرة إضافة إلى البدلاء الذين صنعوا الفارق بشكل كبير وخاصة حسين الشحات الذي سجل هدف التعادل، وحصل على ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز ليستحق الحصول على جائزة رجل المباراة.