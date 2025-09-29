يلنغهام متهم بأكبر "فضيحة" في ريال مدريد منذ 75 عاماً

A + A -

بوجه توماس رونسيرو الصحفي المقرب من إدارة ريال مدريد أصابع الاتهام نحو الإنجليزي جود بيلنغهام عقب خسارة الفريق 5-2 أمام جاره أتلتيكو في أكبر هزيمة يتلقاها "الميرنغي" في الديربي منذ 75 عاماً.

وسحق أتلتيكو مدريد ضيفه ريال على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو" يوم السبت بعدما هزمه بخمسة أهداف مقابل هدفين، وهي أول مرة يحرز فيها الأول 5 أهداف في مرمى بطل أوروبا 15 مرة منذ العام 1950.

وظهر رونسيرو، نائب رئيس تحرير صحيفة "آس" غاضباً من بيلنغهام عقب الخسارة عبر برنامج "الشيرينغيتو" الشهير وقال: بيلنغهام لم يكن موجوداً في المباراة، من الواضح أنه غير جاهز على الصعيد البدني والذهني، ما حدث كارثة بمعنى الكلمة.

وأتبع: لم يختلف بيلنغهام عن الموسم الماضي، اللاعب غير موجود ولا ينبغي الدفع به في القائمة الأساسية، كان من المفترض أن يلعب الأرجنتيني فيديريكو ماستانتونو، لكن المدرب تشابي ألونسو قرر البدء باللاعب الإنجليزي وارتكب الأخير كارثة داخل الملعب، أعتقد أن ما شاهدناه هو أسوأ أداء لريال مدريد منذ سنوات.

وقرر تشابي ألونسو، الذي تلقى خسارته الأولى مع ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، الدفع باللاعب الإنجليزي جود بيلنغهام في القائمة الأساسية لأول مرة منذ خضوعه لعملية جراحية في الكتف قبل شهرين.

وانتقد رونسيرو أداء الفريق كاملاً، إذ قال: لقد تلاعب أتلتيكو بريال مدريد الذي لم يبد مقاومة، كان الأداء سيئاً بشكل لا يوصف، لم يشعر لاعبو الريال أنهم يلعبون مباراة ديربي، ولم يلعبوا بفخر من أجل القميص الأبيض.