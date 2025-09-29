living cost indicators
هذا الموسم.. ماذا يحدث مع محمد صلاح؟

بعد أن خاب أمله بالفوز بالكرة الذهبية هذه المرة، وهي السادسة التي يتم ترشيحه للفوز بها، ولكنه لم يظفر بها أبدا، يبدو أن النجم المصري محمد صلاح يعاني من أمر ما، فهو لم يسجل خلال 6 مباريات شارك فيها سوى هدفين.

وكانت الطامة الكبرى عندما خسر فريقه ليفربول مباراته أمام مستضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدف، حيث سارعت الصحف الإنجليزية المعنية بفريق ليفربول إلى شن هجوم على أداء نجم الفريق محمد صلاح.

 

كانت خسارة ليفربول هي الأولى له هذا الموسم، حيث فاز بخمس مباريات من أصل 6، وتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة، احتفظ بها بصدارة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

فقد تحدث موقع This is Anfield المختص بالفريق عن "خسارة مستحقة" لفريق ليفربول، مشيرا إلى أن أفضل لاعب كان حارس المرمى أليسون بيكر، في حين كان تقيمه لأداء صلاح خلال المباراة ضد كريستال بالاس ضعيفا إذ لم يمنحه سوى 5 نقاط من 10.

 

وتطرق إلى الركلة الحرة التي تصدى لها صلاح، ولم يتمكن من التسجيل منها بعد أن ارتطمت بالحائط البشري، باعتبارها الفرصة الوحيدة ربما للاعب المصري.

 

وأشارت إلى أن صلاح لم يتمتع بالسرعة الفائقة التي كان عليها عندما كان لاعبا حاسما في فوز فريقه في العادة.

أما صحيفة "ليفربول إيكو"، فقد قيمت أداء محمد صلاح بأربع نقاط من 10، مشيرة إلى أنه "واجه صعوبة في أساسيات اللعب، ولم يقدم لليفربول أي أداء هجومي يُذكر قبل الاستراحة، ولم يقدم أي تغطية دفاعية"، مشيرة إلى "تحسن طفيف بعد ذلك، لكنه ظل مخيباً للآمال".

 

وقال حساب Living Liverpool على منصة إكس: "لا أعلم لماذا صلاح ينفذ كل الركلات الحرة لنا، فهو لا يسجل منها أبدًا".

 

وفي تساؤل للحساب عمن يتحمل نتيجة خسارة الفريق، تطرق كثير من المعلقين إلى تحميل مسؤولية الخسارة في أغلب الأحيان للمدرب آرني سلوت ومحمد صلاح، فيما أشار كثيرون إلى الأداء الجيد لفريق كريستال بالاس.

 

يشار إلى أن محمد صلاح لم يسجل خلال 6 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي في بطولة البريميرليغ سوى هدفين، أحدهما ضد بورنموث في الدقائق الأخيرة للمباراة، والآخر ضد بيرنلي، وكان ركلة جزاء.

 

ومع ذلك، يحتل صلاح حاليا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 248 هدفا بعد كل من إيان راش برصيد 346 هدفا، وروجر هنت في المركز الثاني بـ286 هدفا.

 

ومنذ بداية الموسم الماضي أسهم في 51 هدفا في البريميرليغ (31 هدفا، 20 تمريرة حاسمة)، بينما أسهم في 274 هدفا مع ليفربول في البريميرليغ (186 هدفا، 88 تمريرة حاسمة).

Skynews
