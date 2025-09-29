living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة يقبل هدية أتلتيكو ويتصدر الليغا في "ليلة عودة يامال"

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قلب برشلونة تأخره للمباراة الثانية تواليا، وتغلب على ضيفه ريال سوسيداد 2-1 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني، الأحد.

وخطف الفريق الكتالوني صدارة ترتيب الدوري مستغلا سقوط غريمه التقليدي ريال مدريد أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-5، السبت.

 

وبعد سقوط ريال مدريد، بات للمباراة أهمية مضاعفة بالنسبة لبرشلونة، إذ كان الفوز كفيلا بمنحه الصدارة، وهو ما حدث بالفعل.

 

وعزز صاحب الأرض رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الثاني، في حين واصل سوسيداد مسلسل إخفاقاته حيث يملك في رصيده 5 نقاط فقط من 21 ممكنة في المركز السابع عشر.

 

وتقدم سوسيداد في الدقيقة 30 عكس مجريات اللعب، بعدما مر أندير بارينيتشيا من المدافع كوندي وأرسل تمريرة عرضية إلى ألفارو أودريوزولا غير المراقب، الذي سددها بيمناه من مدى قريب نحو الشباك.

 

وتعادل برشلونة بعد 12 دقيقة، عندما نفذ ماركوس راشفورد ركلة ركنية وصلت إلى جول كوندي داخل المنطقة، ولم يتردد المدافع الفرنسي في تحويلها بضربة رأس إلى المرمى.

 

وقدم البديل لامين يامال، الذي تعافى من إصابة في الفخذ، التمريرة الحاسمة لهدف الفوز الذي سجله البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout