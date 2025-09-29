living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رياضيون بينهم زياش يطالبون باستبعاد إسرائيل من بطولات أوروبا

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقع نحو 50 رياضيا، من بينهم الفرنسي بول بوغبا والمغربي حكيم زياش، على بيان يطالب باستبعاد جميع الفرق الإسرائيلية من المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الهجوم العسكري على غزة.

ويرفع المشاركون شعار "الرياضيون من أجل السلام"، ويؤكدون أنهم يأتون من خلفيات ومعتقدات متنوعة، لكنهم جميعا يتشاركون في نفس الرأي بشأن أن "الرياضة يجب أن تدعم مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية".

 

وذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي أن من بين الموقعين على تلك المطالبة، يأتي بول بوغبا بطل العالم في 2018 مع منتخب فرنسا، ولاعب موناكو.

 

وانضم إلى بوغبا الهولندي أنور الغازي، والمغربي حكيم زياش، والماليان شيخ دياباتي وشيخ دوكوري، والملاكم الإنجليزي زاك شيلي، والمدرب البريطاني نايغل بيرسون.

 

ودعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، إلى تعليق عضوية إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية في غزة"، لكنهم عارضوا فرض عقوبات على اللاعبين.

 

وقال الخبراء في بيان إنه "على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

 

وأضافوا: "يمكن، بل ينبغي، تعليق عضوية الفرق الوطنية التي تمثل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الماضي".

 

ويعتقد الخبراء الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، أن تعليق عضوية إسرائيل "رد ضروري على الإبادة الجماعية المستمرة".

 

وفي 16 سبتمبر، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، وللمرة الأولى، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، بهدف "القضاء" على الفلسطينيين، محمّلة رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين آخرين المسؤولية.

 

وخلصت اللجنة التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن "إبادة جماعية تحدث في غزة وتتواصل" في القطاع المدمر.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout