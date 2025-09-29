رياضيون بينهم زياش يطالبون باستبعاد إسرائيل من بطولات أوروبا

A + A -

وقع نحو 50 رياضيا، من بينهم الفرنسي بول بوغبا والمغربي حكيم زياش، على بيان يطالب باستبعاد جميع الفرق الإسرائيلية من المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الهجوم العسكري على غزة.

ويرفع المشاركون شعار "الرياضيون من أجل السلام"، ويؤكدون أنهم يأتون من خلفيات ومعتقدات متنوعة، لكنهم جميعا يتشاركون في نفس الرأي بشأن أن "الرياضة يجب أن تدعم مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية".

وذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي أن من بين الموقعين على تلك المطالبة، يأتي بول بوغبا بطل العالم في 2018 مع منتخب فرنسا، ولاعب موناكو.

وانضم إلى بوغبا الهولندي أنور الغازي، والمغربي حكيم زياش، والماليان شيخ دياباتي وشيخ دوكوري، والملاكم الإنجليزي زاك شيلي، والمدرب البريطاني نايغل بيرسون.

ودعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، إلى تعليق عضوية إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية في غزة"، لكنهم عارضوا فرض عقوبات على اللاعبين.

وقال الخبراء في بيان إنه "على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافوا: "يمكن، بل ينبغي، تعليق عضوية الفرق الوطنية التي تمثل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الماضي".

ويعتقد الخبراء الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، أن تعليق عضوية إسرائيل "رد ضروري على الإبادة الجماعية المستمرة".

وفي 16 سبتمبر، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، وللمرة الأولى، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، بهدف "القضاء" على الفلسطينيين، محمّلة رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين آخرين المسؤولية.

وخلصت اللجنة التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن "إبادة جماعية تحدث في غزة وتتواصل" في القطاع المدمر.