living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بحكم إسباني مثير للجدل.. كلاسيكو ساخن بين الأهلي والزمالك

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مواجهة من العيار الثقيل، الإثنين، حين يستضيف الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في ديربي القاهرة الشهير ضمن منافسات المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسوف تكون مباراة الأهلي والزمالك، الديربي الأقدم بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، هي الأهم في تلك الجولة نظرا لقيمتها التاريخية وأهميتها.

 

ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا ومني مرماه بأربعة أهداف فقط.

 

أما الأهلي، فيتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بعد خوض 7 مباريات فقط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل في مثلها وخسر مواجهة وحيدة أمام بيراميدز.

 

وتحمل مباراة الإثنين الرقم 131 في تاريخ لقاءات القمة بين الفريقين بمسابقة الدوري المصري، حيث فاز الأهلي في 59 مباراة وتعادل الفريقان في 41 مباراة وفاز الزمالك في 30 مباراة.

 

ويعاني الأهلي، صاحب الأرض، من اهتزاز النتائج والأداء في بداية هذا الموسم، مما أدي لإقالة المدرب الاسباني خوسيه ريبيرو وتعيين مساعده عماد النحاس كمدير فني مؤقت.

 

ولم تتوقف معاناة الأهلي عند رحيل مدربه وعدم التعاقد مع بديل أجنبي فحسب، ولكنه أيضا يفقد عددا من العناصر المهمة والمؤثرة وعلى رأسها لاعب الوسط إمام عاشور، الذي يعاني من فيروس في الكبد، وكذلك محمد شكري وكريم فؤاد وأحمد مصطفي زيزو المغربي أشرف داري ومحمد مجدي أفشة وجينيك جراديشار للإصابة.

 

ويعول عماد النحاس في مباراة القمة على خبرات لاعبيه محمد الشناوي ومحمود تريزيجية وياسر ابراهيم ومروان عطية ومحمد هاني وكذلك محمد شريف وأشرف بن شرقي.

 

ويدرك لاعبو الأهلي أن الفوز على الزمالك سوف يعيد الفريق للصورة من جديد في سباق المنافسة على اللقب، الذي توج به الفريق الأحمر في المواسم الثلاثة الأخيرة.

 

أما الزمالك، فهو يحلم بمواصلة مشوار التفوق في الموسم الحالي، بعد أن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي، والذي أصر على أن الفريق الأبيض يتدرب بعيداً عن مكانه التاريخي في ميت عقبة، حيث يخوض مرانه اليومي في ملعب الكلية الحربية، مما وفر الاستقرار والهدوء حسب المقربين من الفريق.

 

ويمتاز الزمالك باكتمال صفوفه نسبيا، فهناك لاعب واحد تحوم حول لحاقه الشكوك وهو لاعب الوسط محمد شحاتة، بينما تبدو القائمة البيضاء مكتملة بشكل كامل، وسيخوض مدربه اليجيكي يانيك فيريرا المواجهة بالقوة الضاربة.

 

حكم مباراة القمة

 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الأهلي والزمالك سيديرها طاقم إسباني يضم سيزار سوتو غرادو (حكماً للساحة)، يعاونه إيفان ماسو غراندو وأنطونيو رامون مورينو إضافة إلى اليخاندرو رويز كحكم رابع.

 

وسيتواجد في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) كل من خوسيه مونتيرو ويساعده ماريو لوبيز.

 

ويُعد الحكم سيزار سوتو (45 عاما)، من الأسماء المعروفة في التحكيم الإسباني والمثيرة للجدل في الوقت نفسه، خاصة مع الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة في وقت سابق.

 

وهاجم نادي ريال مدريد عبر قناته المتلفزة في شهر فبراير الماضي الحكم الإسباني بسبب قراراته في ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل (1-1) وقتها في بطولة الدوري.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout