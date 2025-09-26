"يويفا" على أعتاب قرار مثير.. إيقاف منتخب إسرائيل

A + A -

كشفت مصادر مطلعة لوكالة أسوشيتد برس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يتجه نحو التصويت على قرار مثير للجدل يقضي بتعليق عضوية إسرائيل، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة والخسائر الإنسانية الناجمة عنها.

ووفقا لمصدرين مطلعين، من المتوقع أن يحظى الاقتراح بدعم غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية ليويفا، المكوّنة من 20 عضوا، وهو ما قد يمهّد الطريق لمنع المنتخبات والأندية الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الدولية التابعة للاتحاد. وأكد المصدران أن حساسية الملف دفعتهم لعدم الكشف عن هوياتهم.

ضغوط قبل استئناف التصفيات

تأتي هذه التطورات قبل أسبوعين فقط من عودة منتخب إسرائيل لخوض مبارياته ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث من المقرر أن يواجه منتخبي النرويج وإيطاليا الشهر المقبل.

لكن الغموض ما زال يحيط بموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يملك الكلمة الفصل في ما يخص بطولات كأس العالم. ويُنظر إلى العلاقة الوثيقة بين رئيس فيفا جياني إنفانتينو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلا عن الدعم الأميركي في تنظيم مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كعامل مؤثر قد يدفع فيفا لتفادي أي قرار ضد إسرائيل.

مواقف سياسية ورياضية

الجدل المتصاعد أعاد إلى الأذهان قرار فيفا ويويفا استبعاد روسيا من المنافسات الدولية عام 2022 عقب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إذ يرى منتقدو إسرائيل أن الوضع في غزة لا يختلف كثيراً من حيث الانعكاسات الإنسانية.

في الأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى منع إسرائيل من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية، تماماً كما حدث مع روسيا. كما أعربت اتحادات كروية في النرويج وإيطاليا عن تحفظاتها العلنية تجاه مواجهة المنتخب الإسرائيلي.

وفي لفتة رمزية، أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أنه سيتبرع بعائدات تذاكر مباراته ضد إسرائيل في أوسلو يوم 11 أكتوبر المقبل لصالح منظمة "أطباء بلا حدود" دعماً للعمل الإنساني في غزة.

جهود إسرائيلية لعرقلة القرار

من جانبها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية ووزارة الرياضة والاتحاد المحلي لكرة القدم أنها تعمل "بشكل مكثف خلف الكواليس" لوقف أي تحرك يقضي بتعليق عضوية إسرائيل في يويفا. وقال وزير الرياضة والثقافة ميكي زوهار إن التعامل مع الملف يجري بـ"مسؤولية وصمت" على أمل تفادي تصعيد الأزمة.

ويشغل موشيه زواريس، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، عضوية اللجنة التنفيذية ليويفا، ما يمنحه حق التصويت في الاجتماع الحاسم. إلى جانبه، يتواجد أيضاً كل من الإيطالي جابرييل جرافينا والنرويجية ليز كلافنيس، اللذان عبّرا في الفترة الأخيرة عن مواقف منتقدة للسياسة الإسرائيلية.

تصاعد الانتقادات

تزايدت في الأسابيع الأخيرة المطالب باستبعاد إسرائيل من المسابقات الرياضية العالمية، خصوصاً بعد اتهام لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وكان يويفا نفسه قد اتخذ الشهر الماضي موقفا أكثر تشددا تجاه إسرائيل، حين ظهرت لافتات على أرضية الملعب خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام كتب عليها: "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين".