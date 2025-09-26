living cost indicators
وفاة مهاجم أرسنال السابق بيلي فيغار بعد حادث خطير في مباراة

26
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
توفي مهاجم أرسنال السابق بيلي فيغار عن عمر ناهز 21 عاما، بعد أن تعرّض لإصابة خطيرة في رأسه أثناء مشاركته مع فريقه الحالي تشيشستر سيتي.

وكان فيغار قد وُضع في غيبوبة اصطناعية عقب إصابته خلال مباراة في الدوري الممتاز لرابطة إسثميان يوم السبت، ضد فريق وينغيت آند فينشلي.

 

وجاء في بيان صادر عن عائلة فيغار: "بعد تعرضه لإصابة دماغية خطيرة يوم السبت الماضي، وُضع بيلي فيغار في غيبوبة اصطناعية. وفي يوم الثلاثاء خضع لعملية جراحية للاستفادة من أي فرصة محتملة للتعافي. ورغم أن العملية ساعدت إلى حد ما، إلا أن الإصابة كانت بالغة، وفارق الحياة صباح الخميس".

 

وأصدر ناديه تشيشستر سيتي بيانا قال فيه: "ببالغ الحزن يؤكد نادي تشيشستر سيتي لكرة القدم وفاة بيلي فيغار. نرجو احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت العصيب".

 

كذلك أصدر أرسنال بيانا جاء فيه: "يعرب الجميع في نادي أرسنال لكرة القدم عن بالغ الأسى لسماع خبر وفاة مهاجم تشيشستر سيتي ولاعب أكاديمية أرسنال السابق، بيلي فيغار"، حسبما ذكر موقع "سكاي سبورتس".

 

وكان فيغار قد اصطدم بجدار خرساني خارج أرضية الملعب في المباراة التي جمعت فريقه تشيشستر سيتي مع وينغيت آند فينشلي.

 

وتلقى اللاعب العلاج من طاقم الإسعاف قبل أن تنقله مروحية إلى مستشفى حيث فارق الحياة، وفقما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

 

 

Skynews
{{article.title}}
