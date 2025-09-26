living cost indicators
مورينيو يكشف حقيقة ضم بنفيكا لكريم بنزيمة

26
SEPTEMBER
2025
كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق بنفيكا عن حقيقة ما أثير بشأن اهتمام ناديه بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق الاتحاد السعودي.

وتحدث مورينيو قبل مباراة فريقه ضد جيل فيسنتي في الدوري البرتغالي، الجمعة، وأكد المدرب أن الشائعات بشان بنزيمة هي محض خيال.

 

وقال مورينيو عن الأنباء التي ربطت بنفيكا بأنباء مفاوضات مع بنزيمة، الذي سبق أن لعب تحت قيادته في ريال مدريد: "كانت هذه أول مرة أسمع فيه اسمه وبشأن هذه الفرضية".

 

وأضاف أنه تقابل مع بنزيمة عندما كان (مورينيو) مدربا لفنربخشة، حيث لعب الفريق التركي مباراة ودية ضد الاتحاد، وتبادل الطرفان الحديث قليلا.

 

وأضاف: "هدفه النهائي هو العودة إلى كرة القدم الأوروبية، وفي هذه الحالة، ومع فريق مثلنا، سيبقى هناك، إنه سعيد، لقد فاز بالألقاب، ويتمتع بوضع مالي يحسد عليه".

وتابع: "عندما تترك كرة القدم الأوروبية ذات المستوى الرفيع، في هذا العمر، نحو السعودية، لا أعتقد أن الهدف هو العودة".

 

وواصل: "إذا تحدثت معي عن لاعبين أصغر سنا يغادرون وبعد عامين أو ثلاثة يصبحون كبارا بما يكفي للعودة إلى أوروبا، نعم".

 

وأضاف مورينيو: "لكن لاعبين مثل كريم، لا. هذه القصة على الرغم من أنني لم أسأل أي شخص داخليا. ربما أقول إنها مستحيلة، لا أفهم حقا كيف وصل اسم كريم إلى هناك".

 

Skynews
{{article.title}}
