لطفي الزعبي: أخبرت عموتة ألا يدرب منتخب العراق

26
SEPTEMBER
2025
كشف الإعلامي الأردني لطفي الزعبي، عن كواليس خسارة منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا، وتفاصيل نقاشه مع المدرب المغربي الحسين عموتة حول فكرة تدريب منتخب العراق.

وخلال حديثه في برنامج "بين الشوطين" على سكاي نيوز عربية، ناقش لطفي الزعبي عدة مواضيع، أبرزها الأزمة بين العراق والأردن في كرة القدم.

أزمة العراق والأردن

 

وقال الزعبي إنه حاول محاربة الأصوات التي أججت الأزمة بين الأردن والعراق، بعد كأس آسيا 2023.

 

وتحدث الزعبي عن واقعة دخول الجماهير الأردنية للبصرة خلال تصفيات كأس العالم 2022، والفوضى التي لاحقت الدخول، الأمر الذي دفع الجيش العراقي لإطلاق النار في الهواء لتفرقة الجموع.

 

وقال الزعبي: "بعض الإعلاميين في الأردن طلبوا مني التحدث بصيغة أن الجيش العراقي يطلق النار على الجمهور الأردني، فرفضت، لأن القصة تم حلها فورا، من قبل الحكومة العراقية، ولم أشأ أن أؤجج الأزمة".

 

وأضاف: "لم يعجبني مهاجمة النشيد الوطني الملكي في البصرة، لكنني عندما تمشيت في الشوارع، رأيت ترحيبا كبيرا من الجماهير العراقية".

 

عموتة والعراق

 

وعن قضية مدرب المنتخب الأردني السابق، الحسين عموتة، أكد الزعبي أنه نصح عموتة بعدم تدريب منتخب العراق.

 

وقال الزعبي: "الإعلام العراقي أكد أن عموتة سيدرب منتخب العراق، فأرسلت له رسالة مطولة، أنصحه بعدم الذهاب، ببساطة لأن الأمر يضر بمصلحة الأردن، وكاد أن يؤدي لتأهل العراق على الأردن".

 

وواصل مازحا: "لا أعلم أن كان لرسالتي دور في عدم توقيع عموتة مع العراق، لكن الأمر لم يتحقق، ورفض عموتة الذهاب للعراق".

 

الإعلام العراقي

 

كما أشار عموتة إلى أن الإعلام العراقي، لا يعمل في مصلحة المنتخب العراقي، وأنه سريع الانتقاد للاعبين والمنتخب، مما يؤثر سلبا على أداء العراق.

 

كما أشار إلى أن نجوم المنتخب الأردني يفتقدون للتسويق والوكلاء المحترفين، مما يؤدي بهم إلى عدم التوفيق في الانتقال لأندية كبيرة، والحصول على عقود ضخمة.

Skynews
{{article.title}}
