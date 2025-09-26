living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لهذا السبب.. ترامب يدرس نقل مباريات كأس العالم لمدن أخرى

26
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن من الممكن أن يتم نقل مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 إلى أماكن أخرى إذا تم اعتبار المدينة المضيفة غير آمنة.

وأكد ترامب للصحفيين، في وقت متأخر مساء الخميس، في البيت الأبيض أن هذا ينطبق أيضا على دورة الألعاب الأولمبية عام 2028 بمدينة لوس أنجلوس.

 

وأضاف ترامب أنه يتوقع أن تكون بطولة كأس العالم 2026 " آمنة للغاية"، لكنه أضاف: "إذا رأيت أنها غير آمنة، فسوف ننقلها إلى مدينة أخرى. وإذا اعتقدت أنها غير آمنة، فسوف ننقلها خارج تلك المدينة".

 

وأعرب ترامب عن أمله في ألا يحدث هذا، حيث سبق أن تحدث أكثر من مرة عن تزايد معدلات الجريمة في المدن التي يتولى الديمقراطيون مقاليد الأمور فيها.

 

وتشترك الولايات المتحدة في استضافة البطولة، التي تضم 48 منتخبا لأول مرة، مع المكسيك وكندا، حيث تحتضن 11 مدينة أميركية مباريات المونديال وهي: سياتل، وسان فرانسيسكو، وأتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وكانساس سيتي، وميامي، ونيويورك، وفيلادلفيا.

 

وأرسل ترامب الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وواشنطن لمكافحة الجريمة، وقال إنه سيرسله إلى ممفيس، وربما إلى شيكاغو أيضا.

 

وهناك شكوك حول قدرة الحكومة الأميركية على تغيير المدن المضيفة لبطولة كأس العالم التي يديرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومن بين الأسباب العقود الموقعة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout