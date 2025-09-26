living cost indicators
صدمة كبيرة في ليفربول.. المدافع الواعد سيغيب لعام كامل

26
SEPTEMBER
2025
صدمة كبيرة تعرض لها فريق ليفربول الإنجليزي، بإصابة نجم الدفاع الواعد، بعد خوضه 80 دقيقة فقط بقميص الريدز.

وصرح آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الجمعة، بأن مدافعه جيوفاني ليوني سيغيب، على الأرجح، عن الملاعب "حوالي عام" بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي في ركبة ساقه اليسرى.

 

يأتي الخبر الصادم بعد خوض الشاب الإيطالي البالغ من العمر 18 عاما، 80 دقيقة فقط، في مباراة كأس الرابطة، أمام ساوثهامبتون، قبل أيام.

 

وانتهت مشاركة المدافع الإيطالي الشاب الذي انضم لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من بارما الإيطالي، بشكل كارثي، الثلاثاء، بعد سقوطه بشكل خاطئ في التحام.

 

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الجمعة، قبل لقاء ليفربول مع مضيفه كريستال بالاس السبت في المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز: "إنه ليس في وضع جيد، بالطبع، لأنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي، مما يعني أنه سيغيب عن الملاعب لنحو عام."

 

وأضاف سلوت: "كونه شابا صغيرا، قادما إلى بلد جديد، وقد قدم أداء رائعا في مباراته الأولى، يجعل من الصعب جدا علينا النظر إلى الجانب الإيجابي. لا يوجد جانب إيجابي أبدا، لكنك تحاول دائما، والسبب هو أنه لا يزال صغيرا جدا، وأمامه سنوات طويلة بعد تعافيه من إصابة مروعة كهذه".

 

وعقب الإصابة، لم يبق لدى ليفربول سوى ثلاثة مدافعين أساسيين حتى فترة الانتقالات الشتوية هم فيرجيل فان دايك، وإبراهيم كوناتي، وجو غوميز.

Skynews
