living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليفربول محبط.. مسؤولو "الكرة الذهبية" يستخفون بمسيرة صلاح

25
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ساد جو من الإحباط في أروقة ليفربول الإنجليزي عقب حلول النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" إذ قال الصحافي ديفد لينش المهتم بتغطية أخبار متصدر الدوري الإنجليزي إن مسؤولي الجائزة واصلوا الاستخفاف بمسيرة محمد صلاح.

وفاز الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في العالم عقب تحقيق فريقه باريس سان جيرمان الثلاثية التاريخية "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا" متفوقاً على لامين يامال نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي فيتينيا لاعب باريس ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال لينش في تصريحات عبر موقع "آنفيلد إنديكس" المختص بتغطية أخبار ليفربول الإنجليزي: قد ينهي صلاح مسيرته دون الحصول على جائزة الكرة الذهبية على الرغم من كونه أفضل لاعب في العالم لعدة مواسم طوال مسيرته، لكن ما حدث هو استمرار للاستخفاف بالأداء الرفيع الذي يقدمه دوماً.

وواصل: فاز بالدوري الإنجليزي، وهو الهداف وأفضل صانع أهداف وتأثيره في الملعب لا يمكن تجاوزه، ومع ذلك لم يتم إنصافه على الرغم من جمعه الإنجاز الجماعي والفردي.

 

وأتبع: تحقيق ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي بطولة تكون فيها هوامش الفارق ضئيلةً جدًا والمنافسون لا يتوقفون، يُظهر بوضوح مدى تأثيره. فاز ليفربول باللقب بفضل تألقه الجماعي، لكن صلاح من قاده إلى تحقيق اللقب.

 

وزاد: ديمبلي لاعبٌ بارع، لكن لا داعي حتى للتساؤل عما إذا كان باريس سان جيرمان سيفوز بالدوري الفرنسي، فالمنافسة ليست بقوة الدوري الإنجليزي، البطولة الأقوى في العالم.

 

وختم لينش: الأمر مُحبط، وحتى الآن لا نعرف هل يتم قياس الإنجازات الجماعية حينما يتم منح الجائزة، أم فعلاً هي تقيس الإنجازات الفردية والمستوى الثابت طوال العام؟ وهل الجائزة تكافئ المحظوظين الذين يلعبون في فرق تهيمن على مسابقاتها المحلية؟

 

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout