ليفربول محبط.. مسؤولو "الكرة الذهبية" يستخفون بمسيرة صلاح

ساد جو من الإحباط في أروقة ليفربول الإنجليزي عقب حلول النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" إذ قال الصحافي ديفد لينش المهتم بتغطية أخبار متصدر الدوري الإنجليزي إن مسؤولي الجائزة واصلوا الاستخفاف بمسيرة محمد صلاح.

وفاز الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في العالم عقب تحقيق فريقه باريس سان جيرمان الثلاثية التاريخية "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا" متفوقاً على لامين يامال نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي فيتينيا لاعب باريس ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال لينش في تصريحات عبر موقع "آنفيلد إنديكس" المختص بتغطية أخبار ليفربول الإنجليزي: قد ينهي صلاح مسيرته دون الحصول على جائزة الكرة الذهبية على الرغم من كونه أفضل لاعب في العالم لعدة مواسم طوال مسيرته، لكن ما حدث هو استمرار للاستخفاف بالأداء الرفيع الذي يقدمه دوماً.

وواصل: فاز بالدوري الإنجليزي، وهو الهداف وأفضل صانع أهداف وتأثيره في الملعب لا يمكن تجاوزه، ومع ذلك لم يتم إنصافه على الرغم من جمعه الإنجاز الجماعي والفردي.

وأتبع: تحقيق ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي بطولة تكون فيها هوامش الفارق ضئيلةً جدًا والمنافسون لا يتوقفون، يُظهر بوضوح مدى تأثيره. فاز ليفربول باللقب بفضل تألقه الجماعي، لكن صلاح من قاده إلى تحقيق اللقب.

وزاد: ديمبلي لاعبٌ بارع، لكن لا داعي حتى للتساؤل عما إذا كان باريس سان جيرمان سيفوز بالدوري الفرنسي، فالمنافسة ليست بقوة الدوري الإنجليزي، البطولة الأقوى في العالم.

وختم لينش: الأمر مُحبط، وحتى الآن لا نعرف هل يتم قياس الإنجازات الجماعية حينما يتم منح الجائزة، أم فعلاً هي تقيس الإنجازات الفردية والمستوى الثابت طوال العام؟ وهل الجائزة تكافئ المحظوظين الذين يلعبون في فرق تهيمن على مسابقاتها المحلية؟