ريال مايوركا الإسباني يتعاقد مع دونالد ترمب

تعاقد نادي ريال مايوركا الإسباني مع اللاعب الصغير دونالد ترامب لينضم إلى صفوف فريق البراعم في النادي وذلك وفقاً لإذاعة "أوندا سيرو" يوم الأربعاء.

وقرر مسؤولو النادي التعاقد مع ترمب "8 أعوام" بعدما رأوه يلعب مع فريق سيوتات دي بالما الواقع في جزر البليار، إذ أثار دهشة المتابعين الذين استغربوا تشابه الأسماء بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وولد دونالد في مستشفى سون سباسيس ببالما الإسبانية شهر أغسطس من عام 2017 لأبوين نيجيريين.

وخرّجت أكاديمية الفريق الساحلي مجموعة من أبرز اللاعبين منهم ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأستون فيلا السابق وفنربخشة التركي الحالي بالإضافة إلى المغربي شادي رياض لاعب برشلونة وريال بيتيس سابقاً وكريستال بالاس الإنجليزي الحالي وفيليب يورغينسن حارس تشيلسي الإنجليزي.