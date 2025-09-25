روني يكشف معاناته مع الإدمان: زوجتي أنقذتني من الموت

A + A -

كشف وين روني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب إنجلترا السابق أنه كان على وشك الموت بسبب إدمانه الكحول لولا تدخل زوجته كولين التي ساعدته في عملية التعافي.

وقال روني (39 عاماً) في حديث لمدونة زميله السابق ريو فيرديناند الصوتية: عانيت من إدمان الكحول، كنت أشربها ليومين متتاليين في بعض الأحيان، أعتقد أنه لولا زوجتي كولين لما بقيت على قيد الحياة.

وأضاف هداف مانشستر يونايتد التاريخي في تصريحاته: ارتكبت أخطاء في الماضي وهي موثقة، لكن زوجتي تبقيني على المسار الصحيح.

وأشار روني: كنت أريد الخروج والاستمتاع بوقتي مع أصدقائي وقضاء ليلة ممتعة، لكن وصل الأمر إلى حد تجاوزت فيه الحدود، تلك كانت تلك لحظة في حياتي عانيت فيها بشدة من إدمان الكحول.

وختم: كنت أتناول الكحول ليومين متتاليين، ثم أتدرب، وفي نهاية الأسبوع كنت أسجل هدفين، ثم أعود وأشربها يومين متتاليين مرة أخرى.