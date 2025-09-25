living cost indicators
مدريد وبرشلونة.. كشف موعد "الكلاسيكو المنتظر"

25
SEPTEMBER
2025
كشفت رابطة الدوري الإسباني، الأربعاء، عن الموعد الرسمي لمباراة قمة الدوري "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن الجولة العاشرة من منافسات "لا ليغا".

وذكرت صحيفة "آس" إسبانية، أن الكلاسيكو سيقام يوم الأحد 26 من أكتوبر المقبل، الساعة 16:15 بتوقيت المحلي لإسبانيا، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو. 

هذا يعني أن التقليد مستمر، بإقامة المباراة في توقيت مبكر، ليتناسب مع السوق الآسيوي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المباراة ستكون الأولى لتشابي ألونسو أمام الجماهير، وتحت أنظار العالم وفي مواجهة ما وصفته بـ"لعنة فليك"، إذ تمكن مدرب برشلونة هانسي فليك من الانتصار بنتائج عريضة في مباريات الكلاسيكو التي خاضها حتى الآن.

وفي آخر مباراة، فاز برشلونة في مايو الماضي، على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة 35 من "الليغا".

ويحتل "الميرينغي" الآن صدارة الدوري بـ18 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ13 نقطة، ومباراة إضافية قد ترفعه إلى 16 نقطة.

Skynews
