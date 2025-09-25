كأس رابطة الأندية الإنجليزية..تأهل "الكبار" إلى الدور الرابع

A + A -

تأهل أرسنال ومانشستر سيتي إلى الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بفوزهما الأربعاء على مضيفيهما من الدرجة الثالثة بورت فايل وهادرسفيلد بالنتيجة ذاتها 2-0 تواليا.

وفي المباراة الأولى، سجّل إيبيريتشي إيزي هدفه الأول مع أرسنال في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعزّز البلجيكي لياندرو تروسار فوز فريقه في الدقائق الأخيرة (86).

وأجرى مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمواجهة سيتي الأخيرة في الدوري (1-1)، مانحا الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا والدنماركي كريستيان نورغارد مشاركتهما الأساسية الأولى مع الفريق.

كما شهد اللقاء في الشوط الثاني مشاركة ابن الـ15 عاما ماكس داومان من جانب أرسنال.

وفي المباراة الثانية، يدين "سيتيزنز" بالفوز إلى ثنائية فيل فودن (18) والبرازيلي سافينيو (74).

وخاض المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقاء بتشكيلة مغايرة عن مواجهة أرسنال (1-1) في الدوري الممتاز، إذ أجرى تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية، مبقيا فقط على فيل فودن ونيكو أورايلي على أرض الملعب بينما منح اللاعب اليافع ديفين موكاسا (18 عاما) مشاركته الأساسية الأولى على المستوى الاحترافي، كما غاب النجم النرويجي إرلينغ هالاند عن اللقاء.

ولم ينتظر السيتي طويلا لانتزاع التقدم عن طريق فودن إثر تسديدة منخفضة متقنة من خارج منطقة رست إلى يسار حارس مرمى هادرسفيلد لي نيكولز (18).

ورغم سيطرة سيتي شبه المطلقة على الاستحواذ لكنه فشل خلال الشوط الأول في ترجمة ذلك إلى فرص حقيقية وصريحة.

وتمكن أصحاب الأرض من الخروج بعض الشيء عن أسلوبهم المحافظ في مستهل الشوط الثاني، وهددوا مرمى حارس سيتي جوردان ترافورد من ركلة حرة بعيدة حولها جوش فيني برأسه إلى الهولندي زيبيكينو ريدموند لكن تسديدة الأخير "على الطاير" مرت بجانب المرمى (53).

وأمّن سيتي فوزه بهدف ثان عبر سافينيو بعد أن هيّأ له فودن الكرة، قبل أن يسددها قوية في سقف المرمى من مسافة قريبة (74).

ولحق نيوكاسل بسيتي إلى الدور الرابع بفوزه على ضيفه برادفورد سيتي من الدرجة الثالثة 3-1.

وسجّل البرازيلي جويلينتون (17 و75) والدنماركي ويليام أوسولا (19 و87) ثنائيتين لـ"ماغبايز"، فيما سجّل أندي كوك هدف برادفورد الوحيد (79).

وانضم توتنهام إلى ركب المتأهلين بفوزه على دونكاستر روفرز من الدرجة الثالثة 3-0.

وحملت الثلاثية توقيع البرتغالي جواو بالينيا (14) وجاي ماكغريث بالخطأ في مرمى فريقه (17) والويلزي برينان جونسون (90+4).