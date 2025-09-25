living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس رابطة الأندية الإنجليزية..تأهل "الكبار" إلى الدور الرابع

25
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تأهل أرسنال ومانشستر سيتي إلى الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بفوزهما الأربعاء على مضيفيهما من الدرجة الثالثة بورت فايل وهادرسفيلد بالنتيجة ذاتها 2-0 تواليا.

 

 

وفي المباراة الأولى، سجّل إيبيريتشي إيزي هدفه الأول مع أرسنال في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعزّز البلجيكي لياندرو تروسار فوز فريقه في الدقائق الأخيرة (86).

 

وأجرى مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمواجهة سيتي الأخيرة في الدوري (1-1)، مانحا الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا والدنماركي كريستيان نورغارد مشاركتهما الأساسية الأولى مع الفريق.

 

كما شهد اللقاء في الشوط الثاني مشاركة ابن الـ15 عاما ماكس داومان من جانب أرسنال.

 

وفي المباراة الثانية، يدين "سيتيزنز" بالفوز إلى ثنائية فيل فودن (18) والبرازيلي سافينيو (74).

 

وخاض المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقاء بتشكيلة مغايرة عن مواجهة أرسنال (1-1) في الدوري الممتاز، إذ أجرى تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية، مبقيا فقط على فيل فودن ونيكو أورايلي على أرض الملعب بينما منح اللاعب اليافع ديفين موكاسا (18 عاما) مشاركته الأساسية الأولى على المستوى الاحترافي، كما غاب النجم النرويجي إرلينغ هالاند عن اللقاء.

 

ولم ينتظر السيتي طويلا لانتزاع التقدم عن طريق فودن إثر تسديدة منخفضة متقنة من خارج منطقة رست إلى يسار حارس مرمى هادرسفيلد لي نيكولز (18).

ورغم سيطرة سيتي شبه المطلقة على الاستحواذ لكنه فشل خلال الشوط الأول في ترجمة ذلك إلى فرص حقيقية وصريحة.

 

وتمكن أصحاب الأرض من الخروج بعض الشيء عن أسلوبهم المحافظ في مستهل الشوط الثاني، وهددوا مرمى حارس سيتي جوردان ترافورد من ركلة حرة بعيدة حولها جوش فيني برأسه إلى الهولندي زيبيكينو ريدموند لكن تسديدة الأخير "على الطاير" مرت بجانب المرمى (53).

 

وأمّن سيتي فوزه بهدف ثان عبر سافينيو بعد أن هيّأ له فودن الكرة، قبل أن يسددها قوية في سقف المرمى من مسافة قريبة (74).

 

ولحق نيوكاسل بسيتي إلى الدور الرابع بفوزه على ضيفه برادفورد سيتي من الدرجة الثالثة 3-1.

 

وسجّل البرازيلي جويلينتون (17 و75) والدنماركي ويليام أوسولا (19 و87) ثنائيتين لـ"ماغبايز"، فيما سجّل أندي كوك هدف برادفورد الوحيد (79).

 

وانضم توتنهام إلى ركب المتأهلين بفوزه على دونكاستر روفرز من الدرجة الثالثة 3-0.

 

وحملت الثلاثية توقيع البرتغالي جواو بالينيا (14) وجاي ماكغريث بالخطأ في مرمى فريقه (17) والويلزي برينان جونسون (90+4).

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout