بالفيديو.. لقطة الورقة ورياض محرز تثير الجدل

أثار الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، جدلا واسعا بعد لقطة غير معتادة خلال مواجهة فريقه أمام بيراميدز المصري، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وحقق بيراميدز فوزا تاريخيا على مستضيفه الأهلي 3-1 بفضل ثلاثية الكونغولي فيستون مايلي، ليحصد الفريق المصري لقب بطولة إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ويضرب موعداً مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وبطل أميركا الجنوبية، في مباراة "كأس التحدي" يوم 13 ديسمبر المقبل. وسيلتقي المتأهل مع باريس سان جرمان في النهائي بعد 4 أيام.

خلال المباراة، التقطت العدسات لقطة أثارت النقاش، حينما سلّم الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، ورقة تعليمات إلى رياض محرز، الذي ظل يقرأها لفترة طويلة على أرض الملعب.

الإعلامي السعودي حمد المنتشري علق قائلا: "أي مدرب يضع خطة مسبقة، وعندما يشارك لاعب، يجب أن تكون التعليمات واضحة لبقية الفريق".

أما الإعلامي خالد الشنيف فاعتبر أن "محرز حمل الورقة لمدة دقيقة ونصف، فهل يعقل أنه لا يعرف مركزه؟ يبدو أن خطة المدرب لم تكن واضحة".

بينما رأى المدرب خالد العطوي أن "التعليمات يجب أن تكون سهلة وواضحة، وهذا لا يتعلق بمحرز فقط بل بأي لاعب".

أداء محرز بالأرقام

ورغم الجدل، حصل محرز على تقييم 6.9/10 من منصة "سوفا سكور"، بعد أن لمس الكرة 45 مرة ونجح في 85 بالمئة من تمريراته، وقدم 3 تمريرات مفتاحية لم تُترجم إلى أهداف. كما سدد مرة واحدة على المرمى، وجلب مخالفتين لصالح فريقه، لكنه لم ينجح في أي مراوغة.

وسجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

موسم محرز مع الأهلي

يذكر أن محرز خاض هذا الموسم 7 مباريات كاملة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، ساهم خلالها في 5 أهداف، بواقع تسجيل وصناعة.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو