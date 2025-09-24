"الفيفا" يدرس توسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا

A + A -

التقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع أليخاندرو دومينيغيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، في نيويورك الثلاثاء، لمناقشة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 64 فريقا في عام 2030.

وحضر الاجتماع أيضا رؤساء اتحادات كرة القدم في الأرجنتين وأوروغواي، بالإضافة إلى رئيس باراغواي سانتياجو بينيا، ورئيس أوروغواي ياماندو أورسي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها قادة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المقترح مباشرة إلى جياني إنفانتينو، بعد أن تم طرحه لأول مرة في مارس الماضي من قبل مندوب من أوروغواي خلال اجتماع افتراضي لمجلس الفيفا.

وقال دومينيغيز على إنستغرام، بعدما نشر صورة مع إنفانتينو وعدد من كبار المسؤولين في أميركا الجنوبية: "نؤمن بكأس عالم تاريخي في 2030".

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" أن إنفانتينو هو من نظم الاجتماع وأنه يدعم الخطة. وكان قد تم بالفعل توسيع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 32 إلى 48 فريقا.

إذا وافق الفيفا على مقترح زيادة عدد الفرق، سيتحول كأس العالم إلى بطولة تضم 128 مباراة، وهو ضعف عدد المباريات في النسخة الحالية التي تتألف من 64 مباراة والتي كانت تُلعب من عام 1998 حتى 2022.

ستستضيف 6 مدن منافسات بطولة كأس العالم 2030، موزعة على ثلاث قارات. ستستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا منافسات تلك النسخة.

ومع ذلك، واحتفالا بالذكرى المئوية لأول كأس عالم فيفا عام 1930، ستقام مباراة خاصة واحتفالات بمناسبة المئوية في أوروغواي، الدولة المضيفة الأولى. كما ستستضيف كل من الأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة أيضا.