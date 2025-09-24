living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الفيفا" يدرس توسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا

24
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع أليخاندرو دومينيغيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، في نيويورك الثلاثاء، لمناقشة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 64 فريقا في عام 2030.

وحضر الاجتماع أيضا رؤساء اتحادات كرة القدم في الأرجنتين وأوروغواي، بالإضافة إلى رئيس باراغواي سانتياجو بينيا، ورئيس أوروغواي ياماندو أورسي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها قادة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المقترح مباشرة إلى جياني إنفانتينو، بعد أن تم طرحه لأول مرة في مارس الماضي من قبل مندوب من أوروغواي خلال اجتماع افتراضي لمجلس الفيفا.

وقال دومينيغيز على إنستغرام، بعدما نشر صورة مع إنفانتينو وعدد من كبار المسؤولين في أميركا الجنوبية: "نؤمن بكأس عالم تاريخي في 2030".

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" أن إنفانتينو هو من نظم الاجتماع وأنه يدعم الخطة. وكان قد تم بالفعل توسيع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 32 إلى 48 فريقا.

إذا وافق الفيفا على مقترح زيادة عدد الفرق، سيتحول كأس العالم إلى بطولة تضم 128 مباراة، وهو ضعف عدد المباريات في النسخة الحالية التي تتألف من 64 مباراة والتي كانت تُلعب من عام 1998 حتى 2022.

ستستضيف 6 مدن منافسات بطولة كأس العالم 2030، موزعة على ثلاث قارات. ستستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا منافسات تلك النسخة.

ومع ذلك، واحتفالا بالذكرى المئوية لأول كأس عالم فيفا عام 1930، ستقام مباراة خاصة واحتفالات بمناسبة المئوية في أوروغواي، الدولة المضيفة الأولى. كما ستستضيف كل من الأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة أيضا.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout