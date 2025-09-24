living cost indicators
محمد صلاح.. أسباب "تعقّد" فرصة الكرة الذهبية مستقبلا

24
SEPTEMBER
2025
حل النجم المصري محمد صلاح رابعا، في ترتيب مجلة فرانس فوتبول للكرة الذهبية، الذي صدر الإثنين، مع تتويج الفرني عثمان ديمبيلي بالجائزة.

ويعتبر هذا المركز الأعلى لصلاح في تاريخه في قائمة الكرة الذهبية، حيث سبق له أن حل خامسا موسم 2019 و2022، وسادسا في عام 2018.

 

وبالرغم من الترتيب المرتفع، إلا أن خيبة الأمل عالية، لدى صلاح ومشجعيه، لأن هذه النسخة من الكرة الذهبية، كانت تبدو "الأمل الأخير" للنجم المصري.

 

الفرصة الأخيرة

 

محمد صلاح يبلغ من العمر 33 عاما، وتبدو الفرص متضائلة بتحقيق الجائزة، خاصة العام المقبل 2026، حيث ستعتمد الجائزة بشكل كبير، على لاعب فائز ببطولة كأس العالم، وهي الفرصة المستبعدة لصلاح مع منتخب مصر.

 

وفي 2027 قد تكون الأمور معقدة جدا النسبة للاعب يبلغ من العمر 35 عاما، أمام لامين يامال الذي سيكون في عمر 20 عاما، وكيليان مبابي الذي سيكون بعمر 28 عاما، في قمة عطائه العمري.

 

ربما الفرصة الأبرز ستكون لمحمد صلاح في حال حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول، في سنة لا تحمل في طياتها المونديال، الذي سيطغى على أي إنجاز.

 

هل ظلم صلاح؟

 

اعتبر عدد من الجماهير، أن محمد صلاح تعرض للظلم، بحلوله رابعا، لكن انعدام الإنجازات القارية كانت السبب الرئيسي وراء استبعاده.

 

صلاح لم يحقق سوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 2025، وهي بطولة محلية مهمة، لكن العديد من اللاعبين حققوا البطولات المحلية، مثل لامين يامال ورافينيا وهاري كين.

 

ومن جهة أخرى خرج صلاح وفريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 على يد باريس سان جرمان، كما لم يشارك فريقه في بطولة مونديال الأندية التي حققها نادي تشلسي.

 

أما بالنسبة للأهداف، فسجل صلاح 29 هدفا في البريميرليغ، لكن الفرنسي كيليان مبابي تفوق عليه برصيد 31 هدفا في لا ليغا، مما منحه الحذاء الذهبي الأوروبي.

 

الهزائم وتخلفه بالأهداف، كانا أبرز العوامل التي حالت دون تحقيق صلاح للكرة الذهبية المنتظرة، والتي قد تكون آخر فرصة له لتحقيق الجائزة.

Skynews
