غضب في باريس سان جرمان بسبب موعد حفل الكرة الذهبية

23
SEPTEMBER
2025
تسود أجواء من التوتر والغضب بين لاعبي وإدارة ومشجعي نادي باريس سان جرمان، بعد تحديد موعد مباراة الفريق في الدوري الفرنسي أمام مارسيليا بنفس وقت حفل تسليم جوائز الكرة الذهبية، الذي سيقام مساء الإثنين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الإثنين، أن تزامن الحفل مع مباراة كلاسيكو الدوري الفرنسي أثار حفيظة الباريسيين.

 

وكان من المقرر أن تجرى مباراة سان جرمان ومارسيليا الأحد، لكنها أُجلت إلى الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وبحسب القوانين الفرنسية، فإنه إذا أجلت المباراة يجب أن تلعب في اليوم التالي مباشرة.

 

ويعتقد أن هذا التأجيل أفسد أجواء حفل تسليم الكرة الذهبية، الذي يقام بمسرح دو شاتليه في باريس.

 

وفضلت إدارة نادي سان جرمان أن تلعب المباراة في وقت أبكر ليتمكن مدرب الفريق لويس إنريكي، المرشح لنيل جائزة أفضل مدرب، وبقية اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية، وعلى رأسهم عثمان ديمبلي، من حضور الحفل.

 

بعد التسريبات.. من الأحق بجائزة الكرة الذهبية؟

وزعمت "ماركا"، أن غياب لاعبي بطل أوروبا سيرجح كفة نجم برشلونة الإسباني الصاعد لامين يامال، للفوز بالجائزة.

 

وينافس على الكرة الذهبية 8 لاعبين من باريس سان جرمان، هم ديمبلي، وأشرف حكيمي، وديزاير دو، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو مينديز، وجواو نيفيز، وفابيان رويز، وفيتينيا.

 

كما أن لاعبي ريال مدريد الإسباني لن يحضروا الحفل، التزاما بتعليمات النادي الملكي الذي قاطع الحفل للسنة الثانية على التوالي.

 

ومن المرتقب أن تكشف مجلة "فرانس فوتبول" النقاب، الإثنين، عن هوية الفائزين بجوائز الأفضل في عالم كرة القدم لسنة 2025، وسط منافسة من 30 لاعبا لخلافة الإسباني رودري.

 

Skynews
