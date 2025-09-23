فينيسيوس.. تراجع صادم في سباق الكرة الذهبية

A + A -

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن آخر 10 لاعبين في التصنيف الخاص بسباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم في العالم هذا العام.

وتمنح المجلة الفرنسية الجائزة المرموقة بشكل سنوي، ويقام حفل العام الجاري مساء الإثنين، بأحد المسارح الشهيرة في فرنسا.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، حيث حل الفرنسي مايكل أوليسيه جناح بايرن ميونخ المركز الثلاثين والأخير، أمامه الألماني فلوريان فيرتز المنتقل من باير ليفركوزن إلى ليفربول هذا الصيف في المركز 29 ثم زميله الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز 28.

وفي المركز 27 جاء ديكلان رايس نجم خط وسط منتخب إنجلترا ونادي أرسنال، أمامه النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي في المركز 26، ثم الهولندي دينزل دومفريس مدافع إنتر ميلانو في المركز 25، أمامه الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان في المركز 24.

ولفتت "فرانس فوتبول" عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) إلى أن نجم المنتخب الإنجليزي وريال مدريد جود بيلينغهام، حل في المركز 23، أمامه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في المركز 22، والغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند في المركز 21.

كما أزاحت المجلة الفرنسية الستار عن ترتيب 10 لاعبين آخر في المراكز من 11 إلى 20، حيث تواجد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو في المركز 20 أمامه البرتغالي جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان في المركز 19، بينما حل زميليه الفرنسي ديزيريه دوي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في المركزين 14 و12 على التوالي.

وجاء الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي لاعب وسط نابولي الإيطالي في المركز 18 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني في المركز 17 بينما حل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في المركز 16 بعدما كان ثانيا في سباق الجائزة الشهيرة بالعام الماضي 2024.

وتواجد النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني في 13، وحل السويدي فيكتور جيوكيريس المنتقل من سبورتنغ لشبونة البرتغالي إلى أرسنال في المركز 15، وجاء بيدري نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا في المركز الحادي عشر.