يامال ودوناروما وإنريكي.. جوائز "فرانس فوتبول" تتكشف

فاز نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب كرة قدم شاب في العالم، للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال حفل جوائز الكرة الذهبية الذي يقام في باريس، الإثنين.

وتوج النجم الإسباني بجائزة "كوبا" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الفرنسية، على هامش حفل الكرة الذهبية.

وقال النجم الإسباني الشاب بعد تسلم الجائزة: "أنا سعيد وفخور للغاية بتواجدي هنا، وأشكر مسؤولي نادي برشلونة وزملائي بالفريق. لهم فضل كبير في فوزي بهذه الجائزة".

وتفوق يامال (18 عاما) في سباق هذه الجائزة على 9 لاعبين آخرين، وهم أيوب بوداوي (ليل الفرنسي)، وباو كوبارسي (برشلونة)، ودين هويسن (بورنموث الإنجليزي وريال مدريد الإسباني)، وديزيريه دوي وجواو نيفيز (باريس سان جرمان الفرنسي)، وإستيفاو (بالميراس البرازيلي)، ولويس سكيلي (أرسنال الإنجليزي)، رودريغو مورا (بورتو البرتغالي)، وكينان يلديز (يوفنتوس الإيطالي).

وفي جوائز فردية أخرى، فاز الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي المنتقل حديثا من باريس سان جرمان بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

كما فاز الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جرمان بجائزة "يوهان كرويف" لأفضل مدرب لفريق كرة قدم "رجال" في العالم.

ولم يتواجد إنريكي في الحفل لارتباطه بقيادة باريس سان جرمان في مباراة مارسيليا بالدوري الفرنسي، التي تقام في نفس التوقيت.

وتحدث إنريكي في كلمة مصورة بالفيديو للحاضرين بالحفل معربا عن سعادته بهذه الجائزة، وموجها الشكر لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على الموسم التاريخي.