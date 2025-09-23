ما هو «كوكتيل الكورتيزول» الرائج؟ وما فوائده؟

A + A -

هل سمعتَ من قبل عن «كوكتيل الكورتيزول»؟ هذا المشروب الرائج غير العادي هو من أحدث الصيحات الصحية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يؤكد مؤيدو هذا المشروب - المصنوع من مكونات تشمل عصير البرتقال وماء جوز الهند والملح - أنه قادر على خفض مستويات الكورتيزول المرتفعة، والمساعدة في علاج «إرهاق الغدة الكظرية». ومن المفترض أن يؤدي هذا بدوره إلى مجموعة من الفوائد؛ من تقليل التوتر إلى تحسين مستويات الطاقة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

أولًا، ما هو الكورتيزول؟

غالبًا ما يُصوَّر الكورتيزول على أنه ضار بنا، لكننا لا نستطيع العيش دونه.

الكورتيزول هرمون تُنتجه الغدد الكظرية. كما تُنتج الغدد الكظرية العديد من الهرمونات الأخرى، بما في ذلك الأدرينالين والهرمونات الجنسية والألدوستيرون (الذي يُساعد على توازن الملح في الجسم ويؤثر على ضغط الدم).

يُنظّم الدماغ الكورتيزول استجابةً للتوتر. يُحفّز التوتر البدني (مثل الإصابة أو الحرمان من النوم) والتوتر النفسي (مثل ضغوط العمل أو الحزن) استجابة التوتر - المعروفة أيضاً باسم استجابة القتال أو الهروب - وإفراز الكورتيزول.

كثيراً ما نسمع عن الكورتيزول بأنه «هرمون التوتر». لكن للكورتيزول وظائف مهمة أخرى أيضاً - فهو يزيد مستوى الغلوكوز (السكر) في الدم لتوفير الطاقة، وينظم عملية الأيض، ويُقلّل الالتهابات.

تُنتج أجسامنا الكورتيزول باستمرار، لكن مستواه يتغير مع دورة الضوء والظلام اليومية. يرتفع قبل الاستيقاظ مباشرةً، ويبلغ أعلى مستوياته في الصباح، وينخفض بعد الظهر، ويصل إلى أدنى مستوياته ليلاً.

نحتاج إلى مستوى عالٍ من الكورتيزول في الصباح لإيقاظنا وتحرير طاقتنا. كما نحتاج إلى مستوى أعلى في المواقف العصيبة، على سبيل المثال، إذا احتجنا إلى اللحاق بالقطار أو البقاء متيقظين في أثناء مناقشة مهمة. من ناحية أخرى، نحتاج إلى مستوى منخفض من الكورتيزول ليلاً لمساعدتنا على النوم.

لكن غالباً ما يكون هناك سوء فهم بين ارتفاع الكورتيزول وانخفاضه.

العديد من الأعراض التي يُعزى ارتفاع الكورتيزول إليها، مثل زيادة الوزن والتعب، ترتبط في الواقع بانخفاض الكورتيزول. غالباً ما يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة التعب المزمن من انخفاض الكورتيزول.

يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى زيادة إفراز الكورتيزول، ولكن التوتر المستمر قد يُسبب أيضاً انخفاض الكورتيزول.

ما مكونات «كوكتيل الكورتيزول»؟

تختلف الوصفات، ولكن عادةً ما تتألف المكونات من نصف كوب من عصير البرتقال، وكوب من ماء جوز الهند، ونحو ربع ملعقة صغيرة من الملح، وأحياناً مسحوق إضافي من البوتاسيوم أو المغنيسيوم.

ترتبط الادعاءات الصحية بفيتامين سي الموجود في عصير البرتقال، والبوتاسيوم الموجود في ماء جوز الهند، والمغنيسيوم المُضاف، والصوديوم الموجود في الملح.

يُعدّ فيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي ذو فوائد صحية متعددة، مُرتبطاً بوظيفة الغدة الكظرية السليمة وتوازن الكورتيزول.

يُضاف ماء جوز الهند بوصفه مصدراً للبوتاسيوم. البوتاسيوم ضروري لوظائف الخلايا السليمة والحفاظ على انتظام ضربات القلب.

لا يؤثر البوتاسيوم على الكورتيزول، ولكنه قد يُساعد في بعض آثار التوتر المزمن وارتفاع الكورتيزول، مثل ارتفاع ضغط الدم.

يُضاف مسحوق المغنيسيوم أحياناً. يُعدّ المغنيسيوم ضرورياً لإنتاج الطاقة.

تشمل المصادر الغذائية الجيدة للمغنيسيوم الخضراوات الورقية الخضراء، والحبوب الكاملة، والمكسرات والبذور، والبقوليات، واللحوم.

وتجدر الإشارة إلى أن أي ادعاء بأن الصوديوم مفيد لارتفاع الكورتيزول أو الغدد الكظرية، غير صحيح.

ويرتبط تناول كميات كبيرة من الملح بالعديد من الأمراض المزمنة، ويزيد من مستويات الكورتيزول لدى الفئران والبشر.